Çöpü getir, ekmeği götür

“Ekmeğini Çöpten Kazan” adıyla başlatılan ve geri dönüşüm atıklarının yeniden kazandırılması amaçlanan proje kapsamında vatandaşlar hem çevreye, hem de ev ekonomisine katkı sağlamış olacak. Kentin çeşitli noktalarında oluşturulan toplama alanlarına getirilen geri dönüşüm atıkları için vatandaşlar kilogram başına puan toplayacak. Puan usulü çalışan sistem ile vatandaşların kartlarında her bir kilogram geri dönüşüm atıkları için puan toplanacak. 5 kilogram geri dönüşüm atığı 100 puan olurken, bu puanın karşılığı 1 liraya denk geliyor. Bu puanlarla da istedikleri zaman anlaşmalı fırınlardan ekmek alabilecekler.

Projenin tanıtım toplantısında konuşan Ünye Belediye Başkanı Ahmet Çamyar, Ünye’nin temizlik konusunda da tüm Türkiye’de örnek projelere imza attığını söyledi. 2015 yılından bu yana kent merkezinin tamamında yer altı çöp konteyner sistemine geçtiklerini ve kötü koku ve görümün böylece önüne geçildiği kaydederken, öte yandan geri dönüşüm alanında da siteler başta olmak üzere seçilen pilot bölgelerde farklı uygulamaları hayat geçirdiklerini belirtti.

Geri dönüşümün dünyanın en önemli problemlerinden biri olduğunu ve bunu Ünye ölçeğinde farklı projelerle çözme noktasında örnek projeler uyguladıklarının altını çizen Ünye Belediye Başkanı Ahmet Çamyar, “Son olarak bugün itibariyle uygulamaya sunduğumuz “Ekmeğin Çöpten Kazan” projesi ile vatandaşlarımıza hem sorumluluk yüklerken, hem de ev ekonomilerine katkı sağlamış oluyoruz. Vatandaşlarımıza kendi isimlerine tanınmış kartlar verdik. Bu kartlarla evlerinde topladıkları geri dönüşüm atıklarını belirlenen noktalara ulaştırmak sureti ile kilogram başına puan toplayacaklar. Bu puanlarla da anlaşmalı fırınlardan ekmek alabilecekler” dedi.

Projenin karşılığının ilk etapta ekmek olduğunu ancak ilerleyen zamanda alışveriş şeklinde de kullanılacağını vurgulayan Ünye Belediye Başkanı Ahmet Çamyar, “Vatandaşlarımızın projeye katkısının yüksek olacağını düşünüyoruz” dedi.