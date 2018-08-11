Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Fındık zararları karşılanacak"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize’den helikopterle Ordu’nun Ünye ilçesine geldi. Burada ilk olarak afet bölgesini helikopterle havadan inceleyen Erdoğan, ardından da geçen Çarşamba günü aşırı yağış sonrası çöken Cevizdere Köprüsü’nü yerinde inceledi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ordu Valisi Seddar Yavuz ve beraberindeki heyetle birlikte yetkililerden güncel bilgileri alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada yaptığı açıklamada, çalışmaların hep birlikte sürdürüleceğini aktardı.

Erdoğan, “Yapılan çalışmalarda temizleme çalışmaları belli bir noktaya gelmiş vaziyette. Henüz iş bitmedi. Biraz daha işimiz var. Karadeniz Sahil Yolundaki köprü yıkıldı. Bu köprü 1960 yılında yapılmış bir köprü. Modern usullerle yapılmış bir köprü değil. Gelen sel altını doldurmak suretiyle maalesef köprüdeki tabliyeleri çökertti. Ve maalesef köprü bu hale geldi. Tesellimiz, bir kardeşimizin ölümü dışında başka ölüm yok. Başka ölüm haberleri de alabilirdik. Yaralıların tedavileri yapılıyor. Önceliğimiz, 1960 yılında yapılan köprüye biran önce yapmak. Hedefimiz Bu köprüyü 3-4 ay içinde tamamlamak” diye konuştu.

“Hedefimiz bu köprüyü 3-4 ay içerisinde yapmak”

Selde yıkılan 8 civarında küçük köprü de olduğunu belirten Erdoğan, “Birkaç firmaya buraları ihale etmek suretiyle köprüleri süratle yapacağız. Daha modern ve güçlü sistemle bunları da bitirmiş olacağız. Süre olarak 3-4 ayı geçirmeden burayı bitirmek. Dere ıslahından tahkimine varıncaya kadar gelecekteki bu tür şeylerle karşılaşmamak için çalışmalar yapılacak. Önce durum tespiti yapılacak. Durum tespitinin ardından adımları süratle atacağız. Ünye’deki bu felaketi bundan sonra Rabbimden niyazımız bir daha yaşamamak. Diğer ilçelerde de az da olsa zararlar var. Bundan aldığımız dersle diğer yerlerde de bu tür olayların yaşanmaması için ilgini kurumlar müşterek çalışmalarda bulunarak Karadeniz’de bu tedbirleri almış olacağız" şeklinde konuştu.

“Türkiye Cumhuriyeti Devlet bu zararları ödeyecek güçtedir”

Erdoğan, yaşanan zararların da karşılanacağını söyleyerek konuşmasını şöyle tamamladı:

“Fındık noktasında bazı hasarlar meydana geldi. Bu hasar tespit çalışmalarını valilikle yürütüyoruz. Bu konuda kimsenin bir durumu olmasın. Bunun zararı neyse Türkiye Cumhuriyeti Devleti bunu ödeyecek zenginlik ve kabiliyettedir. Bunun dışında herhangi bir konutta varsa zayiat bunla ilgili de çalışmalarımızı yürüteceğiz.”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamasının ardından, basına kapalı olarak gerçekleşecek olan brifinge katılmak için Ünye Kaymakamlığına hareket etti.