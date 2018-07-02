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02 Temmuz 2018 12:14

Cumhurbaşkanı Erdoğan kazanınca 3 gün şükür orucu tutmuş

Ordu’nun Kumru ilçesinde yaşayan 88 yaşındaki Vesile Avuçga’nın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın seçimi kazandığını öğrenince 3 gün şükür orucu tuttuğu öğrenildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan kazanınca 3 gün şükür orucu tutmuş

02 Temmuz 2018 12:14


İlçenin Yenidivan Mahallesi’nde yaşayan Vesile Avuçga, 24 Haziran seçimlerinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın seçimi kazandığını öğrenince 3 gün şükür orucu tuttu. Bunu öğrenen mahalle halkı kendisini tebrik ederken konuyu öğrenen AK Parti Kumru İlçe Başkanı Aydın Çavuş, Vesile nineyi ziyaret etti. Vesile nine, “Ben gençliğimde ekmek bulamadığım, çaputtan elbise dikip giydiğimiz günler oldu. Allah Cumhurbaşkanımızdan razı olsun. Onun kazandığını duyunca 3 gün şükür orucu tuttum. Allah devlete zeval vermesin” diye dua etti.


AK Parti Kumru İlçe Başkanı Aydın Çavuş ise, “Vesile ninenin 3 gün şükür orucu tutması bizi derinden duygulandırdı. Bizlere, Nene Hatun, Halide Onbaşı, Nezahat Onbaşı, Şerife Bacılarımızı hatırlattı” dedi.




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