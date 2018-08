Buna hazırlıklı olmak zorundayız. Afet olduktan sonra değil, olmadan tedbirlerimizi almak zorundayız. Bu anlamda gerekli dönüşümü önce zihinsel, sonra da yapısal boyutta gerçekleştirmek zorundayız" dedi.

Ordu’da yaşanan sel olaylarının oluşturduğu hasarları yerinde incelemek ve bilgi edinmek adına kente gelen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ordu Valiliğini ziyaret ederek, son durumlar hakkında bilgi aldı. Burada valilik tarafından gerçekleştirilen çalışma toplantısına katılan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, yaklaşık 2 saat süren toplantının ardından, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Ordu Valisi Seddar Yavuz ve beraberindeki heyetle birlikte basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Burada yaptığı açıklamalarda ilk olarak yapılan çalışmaları devletin tüm birimlerinin ve yetkililerin yakinen takip ettiğini belirten Oktay, "Ünye, Fatsa, Perşembe, İkizce ve Çaybaşı’nda su taşkınlarından etkilenen tüm vatandaşlarımız ile gerek konutlarda, gerekse iş yerlerinde sıkıntı yaşayan vatandaşlarımızla da ve sıkıntı yaşayan bölgelerimizle de ilk andan itibaren çok yakinen devletimizin tüm birimleri gelişen bütün olayları çok yakinen takip ettiler. Cumhurbaşkanımız ilk andan itibaren olayı çok yakinen takip etti. İlgili bakanlarımız ve yereldeki yetkililerimiz gece boyunca hem yaptılar hem de gece boyunca yakinen takip ettiler. Biz de valimiz ve vekillerimiz ile gece boyunca Ünye’den başlamak üzere tüm bölgeyi Yalıköy’e kadar, etkilenen vatandaşlarımızla da görüşerek, hepsi ile bir fiil ilgilendik. Aynı şekilde fındık üreticilerimizin de durumda olduğuyla ve zararlarının ne olduğu konusunda bir değerlendirme yaptık” diye konuştu.

“Hasarın boyutu medyada görülenden alt seviyede”

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, oluşan hasarın medyada görüldüğü kadar büyük olmadığına dikkat çekerek, can kaybı yaşanmamasının teselli olduğuna değindi. Oktay, "Şu an gördüğümüz itibariyle durum şudur; Hamdolsun bir can kaybımız olmadı. Hasarın boyutu da yine hamdolsun basında ve medyada algı boyutundan daha az seviyelerde. Bu da Ordu için ve yereldeki ilçelerimiz için güzel bir haber. İnşallah bunu çok rahat bir şekilde atlatmış olacağız. Devletimizin tüm birimleri ilk andan itibaren ve şu anda da yine iş başında çalışmalara devam ediyorlar" ifadelerini kullandı.

"Vatandaşları mağdur etmemek için elimizden geleni yapacağız”

Ünye ilçesinde yaşanan köprünün yıkılmasının yanı sıra, farklı bölgelerde de irili ufaklı bazı köprülerde hasarlar olduğunu hatırlatan Cumhurbaşkanı Yarımcısı Fuat Oktay, "Bunların tamamının üzerinden geçtik. Ulaştırma Bakanlığımız çok hızlı bir şekilde bununla ilgili projelerini geliştiriyor. Ve uygulamayı da tamamını en kısa sürede hizmete açıyor olacak. Burada mümkün olduğu kadar Ordulu ve ana güzergahı kullanan vatandaşlarımız mağdur etmemeye elimizden geldiği kadar çalışıyor olacağız, inşallah da mağdur etmeyeceğiz. En kısa sürede bunları yerine getiriyor olacağız” şeklinde konuştu.

“66 konut, 264 iş yeri ve 60 aracın hasar gördüğü tespit edildi”

Konuşmasının devamında, yapılan hasar tespit incelemelerinin ardından kimsenin mağdur olmayacağını müjdeleyen Oktay, "Konutlar noktasında baktığımızda 66 konutumuzda, 264 iş yerinde ve 60 aracın zarar gördüğünü ön hasar tespitlerimiz çerçevesinde görüyoruz. Ailelerimiz dahil, su baskınları yaşanan konutlar da dahil kimse mağdur edilmeyecektir. Biz, vatandaşlarımızın yanındayız. Bu vesileyle Cumhurbaşkanımız adına ‘geçmiş olsun’ dileklerimi iletmek istiyorum. Cumhurbaşkanımız da konuyu çok yakinen takip ediyor, herhangi bir mağduriyet yaşanmayacaktır. Gece boyunca da bir mağduriyet yaşanmaması için tüm yetkililerimizle birlikte elimizden gelenleri göstermiş durumdayız” dedi.

"Dere yataklarına konut yapma konusunda bundan sonra çok daha hassas olmalıyız”

Son olarak dere yataklarına yapılan konut ve iş yerleri konusunda çok daha hassas davranılacağını ifade eden Oktay, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Dere yataklarına yapılan gerek konut, gerekse iş yeri yapımıyla alakalı bundan sonrasında çok çok daha hassas olmamız gereken bir döneme giriyoruz. Burada konut yapan her bir vatandaşımızın, belediyelerimizin ve ilgili yerlerimizin çok hassas olmasını arzu ediyoruz. Cumhurbaşkanımızın beklentisi de bu yöndedir. Buna hazırlıklı olmak zorundayız. Afet olduktan sonra değil, olmadan tedbirlerimizi almak zorundayız. Bu anlamda gerekli dönüşümü önce zihinsel, sonra da yapısal boyutta gerçekleştirmek zorundayız."

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, açıklamalarının ardından kentten ayrılmak üzere Ordu-Giresun Havalimanına gitti.