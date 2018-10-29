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Cumhuriyet Bayramı Fatsa'da coşkuyla kutlandı

Ordu’nun Fatsa ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 95.

Ordu'nun Fatsa ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 95. yıldönümü törenlerle kutlandı. Yoğun bir katılımın gerçekleştiği törende Cumhuriyet Bayramı'nın coşkusu yaşandı. Kutlamalar, kaymakamlık makamında Fatsa Kaymakamı Mehmet Yapıcı'nın tebrikleri kabulüyle başladı.


29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 95. yıldönümü, 15 Temmuz Özgürlük Meydanı'nda düzenlenen kutlama töreniyle devam etti. Törenden önce Kaymakam Mehmet Yapıcı, beraberinde Belediye Başkanı Muharrem Aktepe ile birlikte halkın ve öğrencilerin bayramını kutladı.


Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende, Kaymakam Yapıcı günün anlam ve önemiyle ilgili bir konuşma gerçekleştirdi. Kaymakam Yapıcı, "Cumhuriyetimizin 95. yıldönümünü kutlamanın sevincini ve gururunu yaşıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti, egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğu bir temel üzerine kurulmuştur. Cumhuriyet, Türk milletine bırakılmış en büyük miras ve vazgeçilmez değerdir. 20. yüzyılda tarihe yön veren en önemli olaylardan biri Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasıdır. Cumhuriyet modern bir devlettir. Bu anlamda cumhuriyetimizin değerini biliyor ve bizler her zaman sahip çıkıyoruz. Tüm Fatsalıların Cumhuriyet Bayramı'nı en içten dileklerimle kutlarım” diye konuştu.


Kaymakam Yapıcı'nın konuşmasının ardından, öğrenciler tarafından şiirler okundu ve halk oyunları gösterisi sunumu gerçekleştirildi.


Cumhuriyet Bayramının 95. yıldönümü kutlamaları çerçevesinde ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri arasında düzenlenen 'Cumhuriyet' konulu resim, şiir ve kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri protokol tarafından verildi.


29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama programı, Fatsa Halk Eğitim Merkezi Halk Oyunları ekibinin gösterisinin ardından gerçekleştirilen tören geçişiyle sona erdi.

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