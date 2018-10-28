Cumhuriyet için koştular

Ordu'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Ulugöl Tabiat Parkı'nda ‘2'nci Cumhuriyet Yol Koşusu' düzenlendi.

Ordu Valiliğinin himayesinde Büyükşehir Belediyesi, Gölköy Kaymakamlığı, Gölköy Belediyesinin desteği ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Cumhuriyet'in kuruluşunun 95'nci yılında Gölköy ilçesindeki Ulugöl Tabiat Parkı'nda ‘2'nci Cumhuriyet Yol Koşusu' düzenlendi. 20 ilden 250 sporcunun katıldığı koşuda erkekler 5, kızlar 3 bin ve halk koşusunda da 3 bin metre koşuldu. Renkli görüntülerin oluştuğu koşuda sporcular kıyasıya mücadele etti.

Koşu sonrası dereceye giren sporcular, Vali Yardımcısı Adem Öztürk, Gölköy Kaymakamı Necdet Özdemir, Gölköy Belediye Başkanı Ali Kemal Mert ve Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mustafa Genç tarafından ödüllendirildi. Genç erkeklerde Abdullah Çakır, Güray Nas ve Lokman Kızılkaya dereceye girdi. Genç kadınlar kategorisinde ise Semanur Saygısız, Hayriye Kocabay ve Ümmühan Yavuz ilk üçe girdi. Halk koşusunda ise kadınlardan Hazal Yücel, Özlem Balakar ve Zülfiye Kurt dereceye girmeyi başarırken, halk koşusunda erkeklerde Ömer Faruk Kaymak, Aydın Çifçi ve İhsan Kaya ilk üçte yerini aldı.