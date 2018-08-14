DADDralli ekibi 24 tekne ile Fatsa’da

Denizlerdeyiz Amatör Denizciler Derneği tarafından amatör denizciliğin gelişmesini sağlamak için yapılan çalışmalar kapsamında ’DADDralli Karadeniz 2018’ etkinliği düzenlendi. ’3 ülke, 1 hikaye’ temasıyla düzenlenen etkinliğe katılan denizciler Hopa’ya kadar uzanan yolculukları sonrasında İstanbul’a tekrar dönüş yapmak için yola çıktılar ve yatlarıyla Fatsa’ya kadar tekrar ulaştılar.

12 Haziran’da Volos-Yunanistan’dan başlayıp, Poti-Gürcistan’a kadar uzanması planlanan gezi, çıkan sorunlar nedeniyle Artvin ili Hopa ilçesinde son buldu. DADD Ralli ekibi 22 Ağustos’ta İstanbul’da sona ereceği öğrenildi.

Düzenledikleri etkinlikle ilgili bilgiler aktaran Denizlerdeyiz Amatör Denizcilik Derneği Başkanı Dr. Zafer Türkmen, “Etkinliğimizin bu yıl ikincisini düzenliyoruz. Geçen yıl 9 tekne ile tura çıkmıştık. Bu yıl ise 24 tekneye kadar ulaştık. Amacımız, Türk amatör denizcileri daha çok gezilerinde ülkemizin güneyini tercih ediyorlar. Karadeniz Bölgesi’ne yok denilecek kadar az gezi düzenliyorlar. Halbuki Karadeniz’de kıyıların bol olduğu yerlerin bulunuyor. Yerli yatçılarımızı buraya davet ettik ve katılım güzel oldu. Yabancı yatçılarımızı da bu turlarımıza davet ederek Türkiye’nin güvenli bir ülke olduğunu, kesinlikle gezilmesi gereken bir coğrafya olduğunu gösteriyoruz. Yabancılara ise ülkemizin güzelliklerini ve güvenli bir ülke olduğunu göstermektir asıl amacımız. Yabancı ülkelerde güvensiz bir ülke izlenimimiz var. Bunu kırmak ve bunun gerçekçi olmadığını göstermek için bu önemli turu yabancı misafirlerimizin katılımı ile gerçekleştiriyoruz. Ülkemizi güvenliği kötü, terörü olan her gün bombalar patlayan bir ülke olarak tanıyorlar. Biz bunu yıkmak için çalışıyoruz. Yabancılar da buraya geldiklerinde bizim dostluğumuzu görüyorlar ve ülkesindeki üyelerine anlatıyorlar. Karadeniz, mavi ile yeşilin buluştuğu önemli bir yer. Güvenle teknelerine bıraktığı limanların başında geliyor Karadeniz kıyıları. Gezilerimizde gittiğimiz bölgelerde ki turistlik yerleri geziyoruz. Kültürlerini tanıyoruz. Bu geziyi dernek olarak her yıl yapmayı planlıyoruz” dedi.