Dağcı Başkan uyardı: “Karagöl Ordu’da değil”

Ordu-Giresun-Sivas sınırında bulunan ve 2 bin 736 metrelik yüksekliği ile Ordu’nun yüksek noktası olan Gönderiç Dağı tırmanışına Altınordu, Fatsa, Ünye ve Giresun’dan toplam 35 doğasever ve dağcı katıldı. İlk kez Gönderiç Dağına böyle bir etkinlik düzenlendiğini belirten ODAK Başkanı Yılmaz Seferoğlu, Orduluların çoğunun Gönderiç dağından habersiz olduğunu söyledi. Seferoğlu, “Ordu’nun en yüksek yeri nere diye sorulunca Karagöl diyorlar. Halbuki Karagöl’ün tamamı Giresun topraklarındadır” diye konuştu.