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18 Eylül 2017 17:05

Dağcı Başkan uyardı: “Karagöl Ordu’da değil”

Ordu Dağcılık İhtisas Kulübü (ODAK) 2017 yılı dağcılık faaliyet programında yer alan Gönderiç Dağı zirve tırmanışını Kabadüz ilçesinde gerçekleştirdi.

Dağcı Başkan uyardı: “Karagöl Ordu’da değil”

18 Eylül 2017 17:05


Ordu-Giresun-Sivas sınırında bulunan ve 2 bin 736 metrelik yüksekliği ile Ordu’nun yüksek noktası olan Gönderiç Dağı tırmanışına Altınordu, Fatsa, Ünye ve Giresun’dan toplam 35 doğasever ve dağcı katıldı. İlk kez Gönderiç Dağına böyle bir etkinlik düzenlendiğini belirten ODAK Başkanı Yılmaz Seferoğlu, Orduluların çoğunun Gönderiç dağından habersiz olduğunu söyledi. Seferoğlu, “Ordu’nun en yüksek yeri nere diye sorulunca Karagöl diyorlar. Halbuki Karagöl’ün tamamı Giresun topraklarındadır” diye konuştu.




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