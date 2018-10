Dağlı: "Çocuklar için sevgi ortamı oluşturun"

Ordu'nun Ünye ilçesinde 3 gün süren “3. Uluslararası Çocuk Koruma Kongresi” sona ererken yapılan toplantıları ve kongreyi Kongre Başkanı Prof. Dr. Tolga Dağlı değerlendirerek, "Çocuklar için sevgi ortamı oluşturun" dedi.

"Çocuğu iyi yetiştirmek çok önemli"

3. Uluslararası Çocuk Koruma Kongresi'nde önemli konuların masaya yatırılarak tartışıldığını ifade eden Kongre Başkanı Prof. Dr. Tolga Dağlı, "Bizim yaptığımız kongrelerden 3.sü çocuk koruma anlamında, ulusala taşımak istiyoruz Türkiye'deki başarıyı herkes görsün diye. Bu kongrede öyle yapıldı. Geniş bir alan çocuk koruma, genelde bu konularla ilgili kongreler yapılıyor fakat ismi Çocuk Koruma Kongresi yok benim bildiğim. Çocuk koruma deyince çok geniş; hekimler, psikologlar, sosyal hizmet uzmanları, hayatınıza giren herkes var, her branş var ayrı ayrıdır. Değişik yaş grubu da var. En kıdemli hocan da yeni gelen bir arkadaş da var. Koruma deyince alanlar çok gelişiyor. Çocuğu iyi yetiştirmek, geliştirmek vs. bütün potansiyelini kullanmak çok önemli. Çocuğun sevgi ortamında olması lazım" ifadelerini kullandı.

"Kongreler pazar panayır gibi"

Kongrelerin aile ve topluma faydalı olduğunu söyleyen Prof. Dr. Tolga Dağlı, "Bu kongrelerin çok etkili olduğunu düşünüyorum. Türkiye'nin her yerinden 400'e yakın katılımcı geldi. Halka açık halk konferansı yaptık. Kongreleri pazar gibi panayır gibi düşünün her zaman yeni kişiler tanıyorsunuz ve bilgiler ediniyorsunuz. Ailelerimizin katılımı ve birçok şehirden gelen katılımcıların olduğunu görüyor ve onlara faydalı olduğumuzu düşünüyoruz" diye konuştu.

“Şiddet uygulamayın”

Prof. Dr. Tolga Dağlı şunları söyledi:

"Aileler çocukla uygun zaman geçirmeli. Örnek verecek olursak anne bebek sevgisi çok önemli. Biz buna bağlanma diyoruz. Bunun dışında giyinmesi, beslenmesi her türlü ihtiyacın anne ve babalar tarafından karşılanmalı. Baba her ne kadar arka planda duruyor gibi gözükse de baba çok önemli bir figür aslında. Aile içerisinde şiddet, kavga olmaması gerekiyor. Ekonomik durumları iyi olmayan ailelerinde devletin birçok katkıları olabiliyor. O katkılar sayesinde çocukları okuyabiliyor. Herkes her şeyi doğduğunda bilemiyor. Anne-baba olmadan önce anne ve babalığın ne olduğunu bilmiyordum. Anne baba olmak uzmanlık işi. Özellikle şiddeti ve istismarı önleme açısından anne-baba eğitimlerine çok özen gösteriyoruz. Anne huzurlu ve sevgi doluysa, bir çocukla nasıl iletişim kurabileceğini özelliklede onun kapasitelerini ölçüyoruz. Bazı şeyleri yapıyorlar bazı şeyleri yapamıyorlar. Çocuklar bizim geleceğimiz ise bunu gerçekten hissetmemiz lazım ve o geleceğe yatırım yapmamız lazım. Türkiye çok büyük bir ülke. Büyük bir potansiyeli var yani herkesin eşit olarak ulaşma hakkı var. Bir kere sevgi ortamı oluşturun. Şiddet uygulamayın. Çocuklarınızla daha fazla zaman geçin" diye konuştu.

Program sonunda katılımcılara belge ve plaket verildi.