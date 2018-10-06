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Dalgıçlar denizde kayıp şahsı arıyor

Ordu’nun Fatsa ilçesinde 4 gün önce kaybolan Fikret Saraç’ı en son görüldüğü Fatsa Limanı’nda Ordu Emniyet Müdürlüğüne bağlı dalgıçlar aramaya başladı.

Ordu'nun Fatsa ilçesinde 4 gün önce kaybolan Fikret Saraç'ı en son görüldüğü Fatsa Limanı'nda Ordu Emniyet Müdürlüğüne bağlı dalgıçlar aramaya başladı.


Fatsa Limanı'nda 4 gün önce en son girişi görülen ve çıkışı görülmeyen Fikret Saraç için Ordu İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı su altı dalgıç polis ekipleri sabah saatlerinde denizde arama çalışmalarına başladı. Fatsa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri de çevrede güvenlik önlemleri aldı.



Ailesi tedirgin şekilde bekliyor


Denizde arama çalışmalarının başlaması üzerine Saraç'ın ailesinin tedirgin bir şekilde bekleyişi devam ediyor.


Fikret Saraç'ın en son geçen Çarşamba günü Fatsa Limanı'nda görüldüğü ve o günden bu zamana kadar kendisinden haber alınamadığı öğrenildi.

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