İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Davetsiz misafir: Baykuş

Ordu’nun Fatsa ilçesinde bir eve pencereden giren baykuş, ev sakinlerine korku dolu anlar yaşattı.

Ordu'nun Fatsa ilçesinde bir eve pencereden giren baykuş, ev sakinlerine korku dolu anlar yaşattı.


Dolunay Mahallesi'nde Bahadır Aşık'a ait eve pencereden giren baykuşu ilk olarak ev sakinleri kendi imkanları ile çıkarmaya çalıştı. Baykuşu çıkaramayınca itfaiyeden yardım istediler. İtfaiye erleri tarafından yakalanan baykuş doğaya salındı.


Evde baykuşu gördüklerinde büyük şaşkınlık yaşadıklarını belirten Bahadır Aşık, “Baykuşu evimizin odasında görünce biraz korktuk ama zararsız bir hayvan. Hemen itfaiyeye haber verdik. Gelip baykuşu evden çıkarttılar ve doğaya saldılar” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.