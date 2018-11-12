Davetsiz misafir: Baykuş

Ordu'nun Fatsa ilçesinde bir eve pencereden giren baykuş, ev sakinlerine korku dolu anlar yaşattı.

Dolunay Mahallesi'nde Bahadır Aşık'a ait eve pencereden giren baykuşu ilk olarak ev sakinleri kendi imkanları ile çıkarmaya çalıştı. Baykuşu çıkaramayınca itfaiyeden yardım istediler. İtfaiye erleri tarafından yakalanan baykuş doğaya salındı.

Evde baykuşu gördüklerinde büyük şaşkınlık yaşadıklarını belirten Bahadır Aşık, “Baykuşu evimizin odasında görünce biraz korktuk ama zararsız bir hayvan. Hemen itfaiyeye haber verdik. Gelip baykuşu evden çıkarttılar ve doğaya saldılar” dedi.