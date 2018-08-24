Davul ve zurna düğünlerin vazgeçilmezi

Düğünlerin vazgeçilmesi olan davulcu ve zurnacıların, fındık hasadı bitiminde gerçekleşecek olan düğünlerde neredeyse boş günleri yok.

Gittikleri her ortamı şenlendiren davulcu ve zurnacılar, yaptıkları farklı figürlerle bulundukları ortamda insanları coşturuyorlar.

Davulcu Şinasi Tepe bugünlerde işlerinin iyi olduğunu belirterek, "Düğünlere çağrılarak mesleğimizi icra ediyoruz. Düğün sahiplerinin memnuniyeti bizleri de mutlu ediyor. Düğün sezonu bitene kadar çalışmaya devam ediyoruz. Bizim mesleğimiz gerçekten çok güzel bir meslek. Bu mesleği ancak sevenler yapar. Ayrıca Ramazan aylarında da sahurda insanları kaldırmak için davul çalarak Türk geleneğini sürdüren nadir kişilerdeniz. Allah’a şükür evimize ekmek parası götürüyoruz" diye konuştu.