Diğer
Kategoriler
22 Mayıs 2018 08:40

Demircilerin sıcak ve oruçla imtihanı

Ordu’da, yüksek derece sıcakta çalışan demirci ustaları, Ramazan ayının gelmesiyle zorlansalar dahi ibadetlerini yapmaktan vazgeçmiyor.

Demircilerin sıcak ve oruçla imtihanı

22 Mayıs 2018 08:40


Ramazan ayının başlaması ile birlikte oruçlar tutulurken, çalışanlar da işlerine devam ediyor. Bu yıl Ramazan’ın yaz ayına denk gelmesi, oruç tutma süresinin uzunluğu ve yüksek hava sıcaklığı, insanları zorlasa da ibadeti gerçekleştirmek için engel olmuyor. Özellikle ağır işte çalışanlar, işlerini dinlenerek yapmak zorunda kalıyor.


Ordu’da sıcak demir ustası 33 yaşındaki Samet Güner, çocukluğundan beri içerisinde olduğu baba mesleğini yaklaşık 10 yıldır devam ettiriyor. Yeni Mahalle’de bulunan sıcak demir atölyesinde tarımsal aletler ve yöresel malzemeler üreten Güner, demirin ısıtılıp döverek şekillendirmesiyle ürünleri ürettiklerini söyledi.



“Sıcaklık 700 dereceye kadar ulaşabiliyor”


Sıcak demir ustası Güner, yaklaşık 700 dereceye kadar ulaşan sıcaklıkta özellikle Ramazan ayında çalışmanın kolay olmadığını belirterek, “Demirin dövme sıcaklığı 600-700 derece arasındadır. Ocağımızın ulaştığı sıcaklık bin derce civarındadır. Bizim ısıya maruz kaldığımız sıcaklık ise 700 dereceye kadar ulaşabiliyor. Ramazan ayında bu mesleği yapmanın kolay olduğunu söyleyemem ama Allah onun da bir şekilde sabrını veriyor diye düşünüyorum. Zaman zaman bunaldığımız günler oluyor ama o zaman da ona göre çalışmaya gayret gösteriyoruz. Ramazan öncesi hazırlıklarımızı yapıp, bu ayda daha sakin çalışıyoruz” şeklinde konuştu.



“Ocağın ateşi, cehennemi hatırlatıyor”


Geçmişte olduğu gibi oruç tutmaya devam edeceğini aktaran Güner, “Bu günde de orucumuzu tutacağız ve geçecek, Allah onun sabrını veriyor. Serinlemek için bazen vantilatör kullanıyoruz, çok bunalınca da suyun içerisine kafamı sokuyorum. Ateşi görünce aklıma cehennem ateşi geliyor, sonuçta inançlı insanlarız. Öyle bir ateşin varlığını düşündüğümüz zaman, bu ateşin sıcağı bizi bunaltıyorsa, öyle bir ateşin sıcağını düşünemiyorum” ifadelerini kullandı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ORDU HABERLERİ
ORDU HAVA DURUMU
21
°
C
Çok Bulutlu
  • Salı
    Çok Bulutlu
    21°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    22°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    22°C
  • Cuma
    Yer Yer Sağnak Yağışlı
    23°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç