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21 Kasım 2017 14:33

Demiröz: “Yerli otomobil milli bir davadır”

AK Parti Ordu İl Başkan Yardımcısı, AR-GE Başkanı ve Endüstri Mühendisi Muhsin Emre Demiröz, yerli otomobilin Türkiye’de her kesimin heyecanla beklediğini belirterek, “Yerli otomobil sadece yerli değil, aynı zamanda milli bir davadır” dedi.

Demiröz: “Yerli otomobil milli bir davadır”

21 Kasım 2017 14:33


İl Başkan Yardımcısı Demiröz yaptığı açıklamada, 20. yüzyılın başından bu yana batılı ülkelerin dünyayı küresel bir pazar haline getirmeyi başardıklarını, özellikle motorlu taşıtlar ekseninde gelişen endüstri ve ekonomik kalkınmanın Batı ile Doğu arasındaki makası daha da açtığına dikkat çekti.


Türkiye’de özellikle 2002 sonrası AK Parti iktidarları ile beraber birçok alanda hızlı bir ilerleme kaydedildiğini ancak dünyanın da boş durmayıp büyümeye devam ettiğini vurgulayan Demiröz, “Biz 100 lirayı yüzde 5 büyütüp 105 lira seviyesine çıkartırken batılı ülkeler de 500 lirasını yüzde 2 büyütüp 510 liraya çıkartmayı başarmıştır. Oransal olarak onlardan ileride olsak dahi reel ekonomik açıdan onların hala daha gerisinde olduğumuz bir gerçektir. Bu gerçeklik bizi yıldıracak ya da umutsuzluğa sevk edecek bir durum olmamalı ancak, motivasyonumuzu arttıran bir unsur olabilmelidir. İşte tam da bu motivasyon bize yerli ve milli teknolojilere ağırlık vermemiz için önemli bir fırsattır” diye konuştu.


Yerli otomobilin yerli ve milli teknolojiler konusunda atılacak adımlardan biri olduğuna dikkat çeken Demiröz, “Bugün ülkemizde satılan her ithal ya da yabancı menşeli araç sadece satın alma sürecinde değil, satın alındıktan sonraki on yıllarca o ülkelere açık pazar olmamıza kapı açmaktadır. Bir otomobilin ekonomik ömrünün 30 yıl olduğu düşünülürse 2017 yılında alınan bir otomobilin 2047 yılına kadar o otomobili üreten ülkelere sürekli ve istikrarlı bir gelir kaynağı olarak kullanılmaya devam etmesi demektir” değerlendirmesinde bulundu.


İşte bu amaçla yapılacak olan yerli otomobile siyasi bir bakış açısıyla değil tamamen yerli ve milli bir yaklaşım ile sonuna kadar sahip çıkmak gerektiğini kaydeden Demiröz, ”Yerli otomobil elektrikli olmalı evet ama bu da yeterli değildir. Özellikle satın alma gücüne yük getirmemesi ve tercih önceliğinin sadece milli duygular ile beslenmemesi için fiyat cazibesi de sunulmalıdır. ÖTV ilk 5 yıl sembolik bir değerde tutulmalıdır. MTV ise 5 yıl boyunca ‘0’ sıfır olmalıdır. Banka kredilerine yüzde 100 faiz desteği verilmeli ve bu şekilde sadece milli duygulara yoğunlaşan değil aynı zamanda halkının da satın alma gücüne uyumlu olacaktır ki, bu da büyük bir üretim ve satış sürecini beraberinde getirecektir. Daha söylenecek çok şey var ama şimdilik diyeceğim yerli otomobil milli meseledir” şeklinde konuştu.




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