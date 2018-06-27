Denizde boğulan minik Arhan son yolculuğuna uğurlandı

Dün saat 15.00 sıralarında ailesiyle beraber karne tatili için Ünye Çınarsuyu mevkisi Sahilköy Plajı’nda denize giren minik Arhan, babasının çabalarına rağmen akıntıya kapılarak kaybolmuştu. Saat 19.30 sıralarında cansız bedenine ulaşılan Arhan Hakkı Efiloğlu bugün gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

Cami imamı, minik Arhan’ı gözyaşlarıyla anlattı

Arhan’ın öğrencisi olduğunu söyleyen Çatalpınar Merkez Camisi İmamı, "Bu benim öğrencim yaklaşık bir sene önce Kur’an kursuna geldi. Bir dönem sonra da hafızlığa başlayacaktı. Minik yaşına rağmen Ramazan ayı içerisinde orucunu tuttu, sahura kalktı ve beş vakit namazını cemaat ile kıldı" dedi.

Babası İbrahim Efiloğlu’nun ayakta durmakta zorlandığı cenazede gözyaşları sel oldu. Minik Arhan’ın cenazesi Çatalpınar Mahallesi Merkez Camisi’nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından dualar eşliğinde Şeyh Yunus Aile Kabristanlığına defnedildi.