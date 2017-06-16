Denizde havalimanına en yakın kayak merkezi açılıyor

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, “Bu merkez ülkemizde denize ve havalimanına en yakın kayak merkezidir. Bu tesisle Ordu turizmde çağ atlayacak” dedi.

Kabadüz ilçesindeki Çambaşı Kayak Merkezi’nde incelemelerde bulunan ve kısa bir süre içerisinde tesisi hizmete açmak için yoğun bir çalışma sergilediklerini söyleyen Başkan Yılmaz, Çambaşı’nın, Ordu’nun en önemli turizm cazibe merkezlerinden birisi olduğunu belirtti.

650 dönüm alan üzerine inşa edilen kayak tesisinde incelemelerde bulunan Başkan Enver Yılmaz, çalışmaların ana bölümü ve teknik kısmının tamamen bittiğini ve sadece üstyapıya yönelik ufak çaplı bazı çalışmaların yapılacağını belirtti.

Ordu yeni bir cazibe merkezi daha kazanıyor

Başkan Yılmaz, kayak tesisinin bölge halkı tarafından heyecanla beklendiğini söyleyerek, “İlimize yeni bir cazibe merkezi daha kazandırıyoruz. Ordulu hemşehrilerimiz ve bölgemizin heyecanla beklediği Çambaşı Kış Sporları ve Kayak Merkezimizdeki çalışmaları yerinde inceledik ve ufak çaplı bazı eksikliklerin de bir an önce giderilerek tesisimizin önümüzdeki kışa hazır hâle getirilmesi yönünde gerekli talimatları verdik. Burada muazzam bir çalışma olup, kayak merkezimizin ana bölümü ve teknik işleri tamamlanmış durumda. Üst yapıya yönelik ince işçilik dediğimiz ufak çaplı bazı çalışmalarımızı kısa sürede tamamlayarak, inşallah bu kış Çambaşı Kış Sporları ve Kayak Merkezimizi, hemşehrilerimiz ve bölge halkımızın hizmetine sunmuş olacağız” dedi.

“Kış turizminde Ordu’yu Karadeniz’in merkezi olacak”

Kış turizminde Ordu ilini Karadeniz Bölgesi’nin merkezi yapmak istediklerini söyleyen Başkan Enver Yılmaz, “Tesisimizin hazır hâle gelmesi ve Ordu-Çambaşı karayolunun yapılmasıyla birlikte vatandaşımızın kayak sporuna yoğun bir ilgi göstereceğine inanıyorum. Bizler de kayak sporunda, ilimizde tecrübeli olan arkadaşlarımızı bünyemize katmak ve halkımızın buradaki tesisten azami ölçüde faydalanmasını sağlamak suretiyle kış turizminde ilimizi Karadeniz Bölgesi’nin merkezi yapma konusunda elimizden gelen gayreti göstereceğiz” şeklinde konuştu.

650 dönüm arazi üzerine inşa ediliyor

650 dönüm arazi üzerine inşa edilen projenin tamamlanmasıyla birlikte Çambaşı’nın Ordu’da turizmin umudu olacağını ifade eden Başkan Yılmaz, “Kayak merkezi kompleksi içerisinde, dağ evi mimarisinde 8 yapı ve 2 telesiyej mekanik hattı bulunuyor. Bin 750 rakımdan 2 bin rakıma çıkacak kayak sporuna ait yaklaşık 5 bin m uzunluğu ve 36 m genişliğinde parkur alanı oluşturulacak. Tesis içinde sağlık merkezi, bilet satışı ve kayak malzemeleri satış noktaları, alt ve üst istasyonda yeme içme tesisleri, 1 konuk evi ve 1 teknik altyapı binası bulunacak. Kayak merkezimizin tamamlanmasının ardından Ordu, turizmde çağ atlayacak” diye konuştu.

Başkan Enver Yılmaz’a incelemeleri sırasında AK Parti Ordu İl Başkanı Uğur Çelenk de eşlik etti.