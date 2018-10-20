Denizden palamut fışkırıyor

Karadeniz'den bu sezon adeta palamut fışkırıyor.

Karadenizli balıkçıların yüzü bu yıl palamutla güldü. Son 10 yılın en iyi palamut avını yaptıklarını ifade eden Fatsalı balıkçılar, "Denizden bu yıl adeta bereket fışkırdı. Palamut en çok avladığımız balık olurken vatandaşlar da sofralarına uygun fiyatı ile rahatça götürdüler. Palamutta sona yaklaştığımızı düşünüyoruz. Şimdi ise hamsiden bu bereketli avı bekliyoruz" dedi.

Palamutların 1 ile 1,5 kilogram kadar geldiğini belirten Fatsalı balıkçı Yusuf Aktaş, "Bu yıl vatandaşlar palamuda doydu. 1,5 kiloluk palamudu 10 TL'den sattık ve adeta kapış kapış gitti" diye konuştu.

Palamudun bu yıl sofraların vazgeçilmezi olduğunu ifade eden balıkçı Selahattin Babiloğlu, "Balıkçılarımız gerçekten bu yıl beklentilerinden öte bir sezon geçiriyor. Adeta Karadeniz'in her yerinden palamut fışkırdı. Artık palamut zamanı bitiyor ve hamsi sezonu başlıyor" şeklinde konuştu.

Palamut sayesinde yüzlerinin güldüğünü dile getiren balıkçı Zeki Aygün ise, "Balıkçılarımız Karadeniz'de avlandılar ve nasibini fazlasıyla buldular. Hamsi sezonu bu aydan itibaren başlıyor ve artık tezgahlarımızın yine kralı hamsi olacak" açıklamasında bulundu.

Fatsalı vatandaşlar ise balık fiyatlarını genel olarak ucuz bulduklarını, her çeşit balığı farklı günlerde aldıklarını ifade etti.

Tezgahlarda balık fiyatları ise şöyle: Palamut tane 10 TL, hamsi 10 TL, çinekop 15 TL, mezgit 10-20 TL, barbun 10 TL ve istavrit 8 TL.