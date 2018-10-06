Denize havaalanı karayla birleşti

Denize dolgu yöntemiyle inşa edilen Avrupa'da tek, dünyada üçüncü olma özelliğine sahip Ordu-Giresun Havalimanının bir bölümünde dolgu ve drenaj işlemi devam ediyor.

Ordu-Giresun Havaalimanının doğu kısmında bulunan deniz boşluğunun kara ile birleşik olması ve durgun su birikintisinin deniz canlı yaşamını tehdit etmesi üzerine başlatılan dolgu çalışmasının büyük bir bölümü tamamlandı. Yükseklerden gelerek dolgunun yapıldığı alana dökülen küçük dere sularının denizle buluşmasını sağlamak için drenaj çalışmaları da başladı. 15 milyon liraya mal olacak çalışmada bugüne kadar 13 milyon 700 bin TL harcandığı kaydedildi.