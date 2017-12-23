‘Dereyolu’nun yarısı tamamlandı

Osmanlı Padişahı Sultan Abdülaziz döneminde ilk defa gündeme gelen, 2. Abdulhamid Han zamanında da projesi çizdirilen, ‘142 yıllık rüya’ olarak nitelendirilen Karadeniz-Akdeniz Yolu’nda yapımı tamamlanamayan tek etap olan Ordu etabında çalışmalar sürüyor.

Doğu Karadeniz Bölgesi’nin tipik özelliklerini taşıyan ve ilk ihalesi 2008 yılında yapılan Ordu etabında çalışmalar bölümler halinde sürüyor. Şu anada kadar 700 milyon lira harcama yapıldığı ve 1 milyar liraya kadar harcama yapılmasının beklendiği Ordu ili etabında 15,1 kilometre uzunluğunda 25 tane tünel, çok sayıda köprü, viyadük bulunuyor.

Karayolları 7. Bölge Müdürlüğü yetkilileri, Ordu ili etabında bulunan 100 kilometrenin yüzde 50’sinin sıcak asfalt seriminin yapıldığını, diğer bölümlerde asfalt çalışmasının devam ettiğini belirtti. Yolun tamamlanmasıyla Ordu-Mesudiye arasındaki 121 kilometrenin 81 kilometreye düşeceğini kaydeden yetkililer, 2,5 saatlik yolculuk süresinin ise 1 saate düşeceğini vurguladı. Toplam uzunluğu 818 kilometre olan projenin Ordu ili etabının tamamlanmasıyla birlikte İç Anadolu ve Akdeniz Bölgesi’ne çok daha kolay ve konforlu bir şekilde ulaşılacağını kaydeden yetkililer, çalışmaların 2019’da bitirilerek yolun ulaşıma açılacağını belirtti.