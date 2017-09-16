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16 Eylül 2017 14:11

Dernekten eğitim desteği

İstanbul Fatsalılar Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkan Osman Cayak öncülüğünde yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Fatsa İlçe Milli Eğitim Müdürü Saygın Atinkaya’yı makamında ziyaret edilerek Fatsa genelinde öğrencilere dağıtılmak üzere spor malzemesi hediye edildi.

Dernekten eğitim desteği

16 Eylül 2017 14:11


Eğitime çok önem verdiklerini belirten Fatsalılar Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkan Başkanı Osman Cayak yaptığı açıklamada, “İstanbul Fatsalılar Derneği olarak Eğitimin her kademesine desteklerimiz gücümüz nispetinde devam edecektir. Dernek olarak sadece İstanbul’da eğitim gören üniversite öğrencilerine yaptığımız burs desteğiyle değil, Fatsa ilçemiz dahilinde de eğitime destek olmaya devam edeceğiz. Bu sebeple önümüzdeki hafta başlayacak olan eğitim-öğretim yılına başlayacak öğrencilerimize bir katkı olması amacıyla,dernek yönetim kurulu üyelerimizle Fatsa ilçemiz genelindeki öğrencilerimize dağıtılmak üzere formalar getirdik.Bu sebeple İlçe Milli Eğitim Müdürümüzü ziyaret ederek formaları teslim ettik. Dernek olarak eğitime destek önceliklerimiz arasındadır"diye konuştu.


Verdikleri spor malzemeleri desteği nedeniyle dernek yöneticilerine teşekkür eden Fatsa İlçe Milli Eğitim Müdürü Saygın Atinkaya ise, “Dernek yöneticilerimizin desteği bizleri mutlu etmiştir. Hep birlikte Fatsa’daki eğitimin çıtasını yükseltme adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Öğrencilerimize verilen formaları dağıtacağız” dedi.


Ziyarette CHP Fatsa İlçe Başkanı Onur Çam ve dernek yöneticileri de hazır bulundular.




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