Dernekten eğitim desteği

Eğitime çok önem verdiklerini belirten Fatsalılar Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkan Başkanı Osman Cayak yaptığı açıklamada, “İstanbul Fatsalılar Derneği olarak Eğitimin her kademesine desteklerimiz gücümüz nispetinde devam edecektir. Dernek olarak sadece İstanbul’da eğitim gören üniversite öğrencilerine yaptığımız burs desteğiyle değil, Fatsa ilçemiz dahilinde de eğitime destek olmaya devam edeceğiz. Bu sebeple önümüzdeki hafta başlayacak olan eğitim-öğretim yılına başlayacak öğrencilerimize bir katkı olması amacıyla,dernek yönetim kurulu üyelerimizle Fatsa ilçemiz genelindeki öğrencilerimize dağıtılmak üzere formalar getirdik.Bu sebeple İlçe Milli Eğitim Müdürümüzü ziyaret ederek formaları teslim ettik. Dernek olarak eğitime destek önceliklerimiz arasındadır"diye konuştu.

Verdikleri spor malzemeleri desteği nedeniyle dernek yöneticilerine teşekkür eden Fatsa İlçe Milli Eğitim Müdürü Saygın Atinkaya ise, “Dernek yöneticilerimizin desteği bizleri mutlu etmiştir. Hep birlikte Fatsa’daki eğitimin çıtasını yükseltme adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Öğrencilerimize verilen formaları dağıtacağız” dedi.

Ziyarette CHP Fatsa İlçe Başkanı Onur Çam ve dernek yöneticileri de hazır bulundular.