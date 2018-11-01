Dernekten öğrencilere destek

İstanbul'da faaliyet gösteren Yokuşdibi Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Kabadüz Merkez İlk-Orta Okulu öğrencilerine test kitapları gönderdi.

Yokuşdibi Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkan Yardımcısı Hayati Fedakartürk, Kabadüz Merkez İlköğretim Okul Müdürü Ali Osman Kuru'yu ziyaret etti. Derneğin çalışmaları hakkında bilgi veren Fedakartürk, "Dernek olarak eğitime her zaman destek veriyoruz" dedi.