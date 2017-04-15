Destek paraları piyasayı hareketlendirdi

Cemal Paşalıoğlu yaptığı açıklamada, “Bu dönemde bizim esnafımıza tavsiyemiz uyanık olup, biraz daha dikkatli olmaları, çok fazla veresiye vererek kasalarını açmamaları, kendi yağlarında kavrulmalarını tavsiye ediyoruz. Çok veresiye vermeleri durumunda sıkıntı yaşayacaklardır. Esnaflarımız artık eskisi gibi değil ya peşin satış yapıyorlar ya da kredi kartıyla. Tabii bizim en büyük gelir kaynağımız fındık. Balıkçılık neredeyse bitmiş durumda. Eğer fındık da biterse esnafımız açısından büyük bir sıkıntı ortaya çıkar. Bu yüzden bu konularda vatandaşlarımıza destekler verilmelidir. Son günlerde ödenen destek paraları esnaflarımıza bir hareket kazandırmıştır” dedi.

Paşalıoğlu açıklamasını, “Yaz ayından bu yıl umutluyuz. İşlerde hareketliliğin olması bölgemizde ekonominin canlanmasına neden olacaktır. Yerel esnafları desteklemeleri gerekiyor vatandaşlarımızın” diye tamamladı.