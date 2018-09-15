Devletin yolunu botanik bahçesine çevirdi

Ordu'nun Ünye ilçesinde bir vatandaş evinin önünden geçen yolu botanik bahçesine çevirdi.

Ünye Gölevi Mahallesi Bostanpınarı Sokak'ta oturan 60 yaşındaki Veysel Güney, evinin önünden geçen yolu çocuk parkı ve bahçeye dönüştürdü. Daha önce burada görüntü kirliliği olduğunu söyleyen Veysel Güney, "Burası daha önce ben geldiğimde çöplük gibiydi. Aklıma böyle bir fikir geldi. Ve yaklaşık 6 ayda tamamladım" dedi.

Evinin karşısındaki alanı 6 ay içerisinde tamamladığını söyleyen Güney, "Burası daha önce ben geldiğimde çöplük alanı gibiydi. Daha sonra ben burayı temizledim ve bir çiçek dikersem çok güzel bir görüntü olur diyerek günde bir iki saatimi harcayarak bu bahçeyi oluşturdum. Yaklaşık 6 ay içerisinde burayı tamamladım. Komşularımdan bayağı teşekkür ve destek aldım. Evimin balkonunda bu tarafa baktığımda görüntü kirliliği vardı. Bende bu fikirle burayı botanik bahçe olarak çiçek ve meyve bahçesine çevirdim. Ama devletim ne zaman bu alanı kaldır derse tabii ki kaldırım. Burayı yaparken yaklaşık 5-6 bin lira harcadım" diye konuştu.

“Her geçen buraya bakıp geçiyor”

Komşu Turgay Karabulut, "Veysel Bey buraya ayrı bir renk, ayrı bir vizyon kattı. Burada beton içerisinde böyle bir yeşilliğin olması insanlara görsellik anlamında bir haz oluşturdu. Nitekim bunun en büyük örneklerinden bir tanesi yine burada gördüğümüz gibi aileler buraya gelip zaman içerisinde sohbet edip çay içiyorlar. Ayrı bir olay ise tarihi eserleri göz önünde bulundurmak anlamında bir görsellik kazandırmış. Her geçen vatandaşlar buraya mutlaka bakıp öyle gidiyor” şeklinde konuştu.

Her sene şehir dışından Ünye'ye geldiğini söyleyen Veysel Güney'in yeğeni Ela Aygün, "Ben her sene 10 günlüğüne buraya geliyorum. Burası daha önce çamurdu. Daha sonra eniştem burayı renklendirdi ve geldiğimizde burada göz zevkimiz daha çok gelişti” dedi.

“Bu bahçemizi herkes sevdi”

Bahçenin yapımında eşine yardımcı olduğunu söyleyen 57 yaşındaki Saliha Güney, "Tam bu bahçe alanını karşısında evimiz var. Buradan yol geçecek dediler ancak seneler geçti burada yol yapımı olmadı. En sonunda buraya mısır ekelim diye düşündük. Toprak sert olduğu için kullanılacak durumda da değildi. İlk önce çilek dikimiyle başladık. Daha sonra evlerimizde kullanmadığımız heykelleri buraya getirdik. Bahçe içerisine kuyu, köprü yapalım derken bu hale geldi. Ne kadar eski malzeme varsa hepsini bu bahçeye yerleştirdik. Bu yoldan geçen herkesin bahçe hoşuna gidiyor. Hatta yan tarafımızda bulunan kreşlerdeki çocuklar da burada oyun oynuyor. Ufak oturacaklarımızla beraber komşularımızla gelip çay içiyoruz" ifadelerini kullandı.