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11 Temmuz 2017 13:32

Devrilen LNG tankerini kurtarma çalışmaları

Ordu’nun Perşembe ilçesinde dün devrilen LNG tankerini kurtarma çalışmaları devam ederken, aracın boş olduğu ortaya çıktı.

Devrilen LNG tankerini kurtarma çalışmaları

11 Temmuz 2017 13:32


Medreseönü Mahallesi Belice mevkisi Kazancılı-Yazlık yol ayrımında dün meydana gelen kazada, sıvılaştırılmış gaz (LNG) tankeri devrilmiş, sürücüsü ise yaralanmıştı.


İstanbul’dan gelen bir şirket elamanlarının gözetiminde dikkatli bir şekilde aracın kaldırılması için çalışmalar başladı.


Virajı alamayarak devrilen tankerin sürücüsü tedavi gördüğü hastaneden taburcu edilirken, araç sahibi Günaydın Memişoğlu, kaza yapan tankerin boş olduğunu söyledi. Memişoğlu, “Şoförümüz viraja hızla girerek aracı devirmiş. Allah’tan can kaybı yok. Aracımız boştu, gazı vermişti ve Ünye’den Ordu’ya geliyordu” diye konuştu.


Bu tür kazalar için artık yetkililerin önlem almasını isteyen çevre vatandaşlarından Ercüment Karamustafa ise, “Tankerin devrildiği yer normalde durak olarak kullanılan yer. Can kaybı yok Allah’tan. Buradaki rampadan çıkmak için virajı hesap edemiyor sürücüler ve bu kazalar da meydana geliyor. Şoför de bariz bir şekilde hızlı girmiş viraja ve aracı yan yatırmış” dedi.


Çevrede yaşan vatandaşlar ise kazayı gördükten sonra ambulans ve itfaiye ekiplerine haber verdiklerini anlattılar.


Devrilen tankerin kaldırılması için de büyük tonajlı vinç bekleniyor. Aracın bugün yol kenarından kaldırılacağı bildirilirken, jandarma trafik ekipleri de diğer araçların kazaya sebebiyet vermemesi için olay yerinde önlem aldı.




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