Dilipak'tan ilginç teknoloji yorumu

Yakın gelecekte bazı dişinizi çektirdiğiniz zaman beyne tekrar azı diş çıkar komutunu verdiğimiz zaman bir bebek gibi 40 yaşında bir azı dişi çıkarabileceksiniz” dedi.

Ordu'nun Ünye ilçesinde İlim Yayma Cemiyeti tarafından düzenlenen “Yeni Dünya Düzeninde Türkiye'nin Rolü" konulu konferansa Gazeteci-Yazar Abdurrahman Dilipak konuk oldu.

Yeni dünya düzeninin şekillendiği Orta Doğu'da Türkiye'nin rolünü anlatan Dilipak, "Batı medeniyeti, Kızılderililerin kanı, kara derililerin gözyaşı, üzerinde kuruldu. Bugünü yaşamakta olduğumuz kriz kapitalizmin krizidir. Dünyada yaşayan dört büyük ırktan biri olan Kızılderililerin sonunu getiren bir süreç başlatıldı. Kızılderililerin yaşamakta olduğu coğrafya dünyanın karasal büyüklüğünü üçte biri kadar bir ırk. Güney ve Kuzey Amerika'nın toprak olarak büyüklüğü 3'te biri kadardır. Dünyanın üçte biri kadar yaşayan dünyadaki 4 ırktan biri olan Kızılderilileri yok ettiler. O kadar çok insan yok ettiler ki onların değerli eşyaları olan elmas, mücevherlerine, altınlarına, topraklarına el koydular. Ama bir sorun vardı. Ele geçirdikleri toprakları kim işletecek ve yürütecekti. O zamanlarda insan gücü ile çalışan gemiler vardı. Bunları da kara derililerin tümünü köleleştirdiler. Batı sömürgeciliğinin mantığında günümüzde 1 damla kan 1 damla petrol oldu" diye konuştu.

“Suya bilgi yükleyeceksin, içip öğreneceksiniz”

Gelişen teknolojinin yakın zamanda insanların yerini alacağına değinen Abdurrahman Dilipak, "2025 yılında insanlar gibi aramızda dolaşan hiç yorulmayan bir takım insani, robotlar dolaşacaktır. Mesela öğretmenlik mesleği bitiyor. Tekrarlanacak bilgileri öğrenci gece yarısı isterse geleceğin robotları görüntülü ve sesli olarak tekrar anlatır. Şimdiki zaman da cep telefonlarındaki uygulamalarla ile konuşuyorsunuz. Aslında bunlar onların bir betasıdır. Artık birçok şeyi insanlardan değil teknoloji ve internetten öğreniyoruz. Eğitim sistemi zaten değişiyor. Suya bilgi yükleyeceksin, içip öğreneceksiniz. Bize şaka gibi geliyor ama Tesla'nın projesi İstanbul da test ediliyor. Beta testleri var. Ben 20 yıl önce oğlumun günde bir saat uyuyarak 3 ayda ileri derecede İngilizce beynine kayıt yaptırdım. Yakın gelecekte bazı dişinizi çektirdiğiniz zaman beyne tekrar azı diş çıkar komutunu verdiğimiz zaman bir bebek gibi 40 yaşında bir azı dişi çıkarabileceksiniz” şeklinde konuştu.