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24 Mayıs 2018 17:05

Dışı zehirli, içi lezzetli balık: İskorpit

Dışında zehirli dikenleri olan korkutucu görüntüsüyle de fazla tercih edilmeyen iskorpit balığı, Ordu’da kilogramı 15 TL’den satılıyor.

Dışı zehirli, içi lezzetli balık: İskorpit

24 Mayıs 2018 17:05


Balık tüketiminin yüksek olduğu Karadeniz’de en çok hamsi, palamut, mezgit, istavrit, kefal, lüfer, çupra, levrek ve kalkan gibi bilindik balıklar tüketiliyor. Bunların yanı sıra denizden çıkan farklı balıklar, birçok kişi tarafından bilinmiyor ve rağbet görmüyor. Görünüşü ve dikenleri nedeniyle insanların ellemeye dahi koktuğu iskorpit balığı da bu listenin en başında yer alıyor. Dışı zehirli balığın temizlenmesi ise ayrı bir titizlik istiyor. Zehirli dikenleri ele battığında balon gibi şişiren balık, temizlenme esnasında usta balıkçıları bile dakikalarca uğraştırabiliyor.


Ordu’da balıkçılık yapan Yetiş Eğrek, iskorpit balığının göründüğünün aksine bir hayli lezzetli olduğunu söyledi. Bu mevsimde yaklaşık 2 ay kadar tezgahlarda bu balığın bulunduğunu aktaran Eğrek, “Bu balık Perşembe ilçemizde daha çok avlanıyor. Bunun yakalanması biraz da değişik, anlamayan bir kişi bu balığı tutamaz. Temizlemesi de zor olduğu için, genellikle temizlenmiş olarak satıyoruz” dedi.




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