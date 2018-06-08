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08 Haziran 2018 17:21

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: "4-6 yaş grubu Kur’an kurslarını çok önemsiyoruz"

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 4-6 yaş grubu Kur’an kurslarını çok önemsediklerini belirterek, "Bu projemiz Diyanet İşleri Başkanlığımızın devrim niteliğindeki projelerinden birisidir" dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş:

08 Haziran 2018 17:21


Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ordu’nun Fatsa ilçesine gelerek Fatsa Müftülüğünü ziyaret etti. Müftülükte Fatsa Kaymakamı Mehmet Yapıcı tarafından karşılanan Erbaş, Fatsa ilçesinde müftülük hizmet binasının tam anlamıyla hizmet veren din kurumu olduğunu ifade etti.


Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Müftülüklerimiz din görevlerimizi yönettiğimiz en önemli mekanlardır. Müftülüğümüz, Kur’an kurslarımız, camilerimiz toplumun ihtiyacına göre yapılan kurumlardır. Fatsa Müftülüğünün çevresindeki din ve eğitim hizmetlerine cevap verecek kapasitede olması bizim için son derece önemlidir. Personellerimiz de görevlerini en iyi şekilde yapacaklardır. Müftülüklerimizde çalışan herkes kalifiyeli hocalardır. Görevlilerimizin yüzde 99’u imam hatip mezunudur. Müftülüklerde çalışan herkesin din hizmetlerine önemli katkı sağladığını söylemek istiyorum. Hizmet kalitesini her zaman artıracağına inanıyorum” diye konuştu.


Müftülüklerce açılan 4-6 yaş grubu Kur’an kurslarını çok önemsediklerini belirten Erbaş, “Bu projemiz Diyanet İşleri Başkanlığımızın devrim niteliğindeki projelerinden birisidir. Ülke genelinde projemiz gittikçe yaygınlaşıyor. Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğümüz bünyesinde yaygın din eğitimi daire başkanlığına bağlı olarak birim çalışmamız ülke genelinde hızla devam ediyor. Daha da gelişecektir. Öğreticilerin fazlalaşması projeyi daha da iyi yerlere getirecektir” şeklinde konuştu.


Ziyarette Erbaş’a Diyanet İşleri Personel Genel Müdürü Burhan Erkuş, Fatsa Müftü Vekili Muhammet Karakış, daire amirleri ve din görevlileri eşlik etti.




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