Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, açılışta yaptığı konuşmada 4-6 yaş Kur’an kursları için 6 yıl önce tohum saçmaya başladıklarını belirterek, "İlk başta endişeliydik. 300-500 derken önce pilot uygulama ile birkaç ilde başlattık şu an itibari ile ülkemizin her ilinde okul öncesi 4-6 yaş Kur’an kursu eğitimlerimiz yaygınlaşarak devam ediyor. Kurs sayısı 600’ü geçti öğrenci sayısı da 130 bini geçti. Bu bizim için iftihar tablosudur. Yeterli değildir daha da artacaktır. Zira çocuklarımıza din eğitimi noktasında küçük yaştan itibaren sahip çıkmamız gerekiyor. Davranışlarını geliştirirken bizim hem anne babalar olarak hem de Kur’an kursu öğreticileri olarak din görevlileri olarak yanlarında yer almamız gerekiyor. Çocuklarımıza sadece namaz kıldırmakla kalmamalı, abdest nedir, dürüstlük nedir, sadakat nedir, samimiyet nedir, saygı sevgi nedir, büyükleri saymak küçükleri sevmek nedir, bunlarla ilgili eğitimler vermemiz gerekmektedir. İstiyoruz ki çocuklarımız bu yaşlarda doğru dini bilgiyi öğrensinler çünkü karakterleri ona göre oluşuyor" dedi.

Yapılan konuşmaların ardından Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, 5 katlı Hasanoğlu Kur’an Kursu’nun sınıflarında incelemelerde bulundu. Minikler okudukları dualarla Erbaş’ı şaşırttı. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, açılışın ardından Ordu’ya hareket etti.

Açılışa, AK Parti Ordu Milletvekili Ergün Taşçı, Diyanet işleri Personel Genel Müdürü Burhan Erkuş, Ordu Vali Yardımcısı Ahmet Arık, Fatsa Belediye Başkanı Muharrem Aktepe, Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ahmet Çoruh, Ordu İl Müftüsü Mürsel Öztürk, Düzce İl Müftüsü Hüseyin Can, Fatsa İlçe Müftü Vekili Muhammet Karakış, din görevlileri ve çok sayıda Fatsa vatandaşı katıldı.