Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: “Kan ve gözyaşı bizim imtihanımızdır”

Bu imtihanı ancak birlik ve beraberlik içerisinde hareket ederek çözebiliriz” dedi.

Bir dizi inceleme ve ziyaretlerde bulunmak üzere Ordu’ya gelen Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ordu Valisi Seddar Yavuz’u makamında ziyaret etti. Burada gazetecilere bir açıklama yapan Erbaş, İslam dünyasının Türkiye’ye çok ihtiyacı olduğunu söyledi. Erbaş, “İslam dünyasının gerçekten Türkiye’ye çok ihtiyacı var. Her alanda olduğu gibi dini işlerde de ihtiyacı var. Nereye gitsek, hangi ülkeye gitsek ‘sizi bekliyorduk’ diye o kardeşlerimizin ifadesi oluyor. Bizi niye bekliyorlar, çünkü dünyanın hiçbir yerinde Diyanet İşleri Başkanlığı gibi bir teşkilat yapılanması yok. Yani koca koca ülkelerde mahallelere bırakılmış dini işler. O mahallenin insanları el yordamıyla camisini yapıyorlar, o camiye imamı kendileri buluyorlar. Yani disiplinli bir dini işler hizmet alanı oluşmamış, dini hizmetleri yerine getirme noktasında. Biz hem Türkiye tecrübesini başka ülkelere taşıma noktasında hem de o ülkelerdeki din eğitimine muhtaç insanları Türkiye’ye getirip gençleri İHL ve ilahiyat fakültelerinde okutmak ve kendi ülkelerinde sağlıklı din hizmeti yürütmelerine katkı sağlıyoruz. Bu ülkemizin gücüyle doğru orantılıdır” diye konuştu.

İslam dünyasının kan ve gözyaşı içinde olduğuna dikkat çeken Erbaş, bu tablonun İslam dünyasının imtihanı olduğunu söyledi. Erbaş, şu açıklamayı yaptı:

“Derdimiz dünyanın hiçbir yerinde gözyaşı olmasın. Ama İslam coğrafyası maalesef kan ve göz yaşından hiçbir zaman uzak kalmadı. Bu bizim imtihanımız diyorum. Bu imtihanı birlik ve beraberlik içerisinde hareket ederek çözeceğiz. Kudüs Ramazan’a bir gün kala kana boyandı. 67 kardeşimiz Kudüs’te şehit oldu. Suriye öyle, Irak öyle, Doğu Türkistan öyle. Zaman zaman gözden kaçıyor ama Doğu Türkistan’daki kardeşlerimiz çok büyük acılar yaşıyorlar. Biz zaman zaman görüşüyoruz onlarla. Hepsine dua ediyoruz. Tabii duayı sadece dilimizle etmememiz gerekiyor. Fiili duamız bizim yardımlarımızdır, hayır hasenatımızdır. Onların yanında bulunmamızdır, bu fiili duadır.”

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, valilik ziyaretinin ardından Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz ve Ordu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tarık Yarılgaç’ı makamında ziyaret etti.