Diyanet İşleri Başkanı Erbaş’tan İHL’lilere tavsiye

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Ordu programının ikinci gününde Büyükşehir Belediyesi Ordu Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulunun 2017 2018 eğitim-öğretim yılı karne dağıtım törenine katıldı.

Büyükşehir Belediyesi Ordu Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulunun Kapalı Spor Salonunda gerçekleştirilen törende bir konuşma yapan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, imam hatip neslinin, bu milletin umudu olmayı başardığını söyledi.

İçinde bulunulan fırsatların çok iyi değerlendirilmesini belirten Başkan Erbaş, "Zaman zaman üzüntülere gark eden anlar yaşadık ama bugün nicelik olarak oldukça iyi rakamlara çıktık. Ama niteliğe de önem vermemiz gerekiyor. Niteliğimizin, kalitemizin iyi olması gerekiyor" diye konuştu.

Başkan Erbaş, astronomi, kimya, fizik, mühendislik, jeoloji, tıp gibi farklı alanlarda bilgilere sahip olmanın Allah’ın dini İslam’ı daha iyi anlamaya katkısı olacağını kaydetti.

İmam hatip lisesi öğrencilerinin Kur’an-ı Kerim’i, Arapçayı, meslek derslerini iyi öğrendikleri gibi matematiği, fiziği, kimyayı da iyi öğrenmeleri gerektiğine dikkati çeken Başkan Erbaş, “Çünkü bizim bilgi anlayışımızda, hikmet anlayışımızda, ilim ve irfan anlayışımızda ilim dalları arasında ayrım yoktur. Tefsir, hadis ne kadar önemliyse matematik, fizik, kimya da o kadar önemlidir” şeklinde konuştu.

Başkan Erbaş, imam hatip liselerini iki kanatlı kuşa benzeterek, “Kanatlarının birisi dini ilimler, bir diğeri fen ve sosyal bilimler” ifadelerini kullandı.

Başkan Erbaş, imam hatip liselerinin müfredatını kuruluşunda oluşturup da bugüne kadar gelmesini sağlayan ve ahirete intikal edenlere Allah’tan rahmet diledi.

Öğrenci ve öğretmenlere başarılar dileyen Başkan Erbaş, öğrencilerin yaz tatilini hem dinlenerek hem de kitap okuyarak değerlendirmeleri tavsiyesinde bulundu.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, daha sonra dereceye giren öğrencilere ödüllerini verdi.

Törene Ordu Valisi Seddar Yavuz, Altınordu Belediye Başkanı Engin Tekintaş, Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürü Kadir Dinç, İnsan Kaynakları Genel Müdürü Burhan Erkuş, İl Müftüsü Mürsel Öztürk, öğretmenler ile öğrenciler ve veliler katıldı.