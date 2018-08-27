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27 Ağustos 2018 15:34

Diyetisyenden domates tavsiyesi

Diyet uzmanları günlük besin maddeleri arasında yer alan domatesin kansere karşı koruyucu etkisi olduğunu belirttiler.

Diyetisyenden domates tavsiyesi

27 Ağustos 2018 15:34


Medical Park Ordu Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Dyt. Dilara Demirel, çok güçlü bir antioksidan olan likopenin kaynağı domatesin faydalarını şu şekilde sıraladı:


"Enerji değerinin az olması ve yüksek lif içeriğiyle doygunluk oluşturması nedeniyle kilo kontrolünü sağlar. LDL kolesterol denilen kötü kolesterolü düşürür. Yüksek lif içeriği ve düşük glisemik index sebebiyle Diyabeti bulunan bireylerin sıklıkla tükettiği/tüketmesi gerektiği besinlerdendir. E vitamini içeriğiyle cildi korur. Cilte oluşan yangısal durumu geçirir. Cilde sürüldüğünde hafif ışıltı ve bronzluk verir. E vitamini dışında A, C vitaminlerince zengin olan domates folik asit ve potasyum da içerir. A vitamini sayesinde saç yapısını güçlendirir, parlaklık verir. İçerdiği likopen E vitamini ile etkileşerek kalp ve damar koruma özelliği gösterir. Vitaminlerce zengin ve likopen kaynağı olmasıyla kanserlere karşı koruyucudur. İmmun/bağışıklık sistemini güçlendirir.”


Reflü gastrit gibi sindirim sorunlarına sahip bireylerin domates tüketimine dikkat etmesi gerektiğini söyleyen Dyt. Dilara Demirel, “Kabuksuz veya pişirilmiş domates tüketmek mide rahatsızlığı olan hastalar açısından daha önemlidir. Ayrıca zirai ilaçlar nedeniyle domatesler iyice temizlenmeden yenilmemelidir. Günlük alınan ortalama enerjinin 1.500-2.000 kalori ise 1 orta boy domates 25 kaloridir. İnsan vücudu domates tükettikten sonra sindiriminde daha fazla enerji harcar. Bu durumda domates negatif enerji değerine sahip besinler arasında yer alır” dedi.




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