Diyette doğru bilinen yanlışlara diyetisyen uyarısı

Medical Park Ordu Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Dyt. Melisa Karataş, özellikle ‘ekmek kilo aldırır' şeklindeki bilgilerin doğru olmadığını kaydeden Karataş, “Maalesef bu algının kırılması gerekli. Danışanlarımın çoğu bana geldiklerinde gururla ekmek yemediklerini söylüyorlar. Tabii ben, cevap olarak ‘o ekmek yenecek' diyorum. Tek bir besin ne size kilo aldırır, ne de kilo verdirir. Yapılan araştırmalarda ekmek tüketmemek tatlı krizlerine neden olduğunu gösteriyor. Ben diyet yapıyorum ve tatlı krizlerim oluyor diyen insanlara ‘Bugün ekmek tükettiniz mi?' diye sormak gerekir” dedi.

“Aç kalarak kilo verilmez”

Karataş, “Aç kalarak kilo verilir” şeklindeki bilginin de doğru olmadığını vurgulayarak şöyle konuştu:

”Çoğu insan aç kalarak kilo vereceğini düşünür. Evet diyetin başında diyelim ki kilo verdiniz ya sonra? Uzun süre açlık sonrası metabolizma yavaşlar ve yağ deposunu arttırmaya başlar. Hatta yediğiniz en ufak yiyecek bile yağ olarak depolanır. Hem metabolizmanız yavaşladı hem de yağ deponuz arttı. Bu kötülüğü kendinize neden yapıyorsunuz? Aslında diyet denildi mi akla aç kalmak, yemek tüketmemek ve sevdiğiniz besinleri bir daha tüketmemek gibi bir algı oluşabilir. Biz diyetisyenler sizi aç bırakmıyoruz, diyet yaparak aç kalmazsınız. Tam aksine daha sağlıklı yeterli ve dengeli beslenirsiniz.”

“Sadece sebze ve meyve vücudun ihtiyacını karşılayamaz”

Sebze ve meyve yiyerek zayıflama yönteminin de yanlış olduğunu kaydeden Karataş, “Tek besine dayalı diyetlerde vücudun ihtiyaçları tam olarak karşılanmaz. Düşünün, vücudunuz bir makine.Eğer sadece bir yere bakım yaparsanız, diğer yerler zamanla arıza verir ve makine bozulabilir. Diyet yaparken de çok güzel vitamin, mineral alıyorsunuz, peki ya protein ve yağ nerede? Vücudumuz tam olarak bu ihtiyaçları karşılayamazsa metabolizma yavaşlar ve yağ kütleniz artmaya başlar” uyarısında bulundu.

“Akşam 18.00'den sonra yemek yenir”

Karataş, "akşam 18.00'den sonra yemek yenmemesi gerektiği” bilgisinin kesin bir kural olmadığını aktararak, “Her bireyin yaşam tarzı ayrıdır en basit örnekleri; uyanma, uyuma, işe gitme, derse gitme saatleri kişiden kişiye değişir. Evet, 2 saat sonra yatacak birey için bu kural geçerli olabilir ama saat 20.00'de kalkıp nöbet tutan bir güvenlikçiye veya saat 17.00'de kalkıp derse giden bir öğrenciye saat 18.00'den sonra yemek yeme diyemezsin. Kısacası anlatmak istediğim diyet kişiye özgüdür ve kişinin günlük yaşamıyla uyumlu olmak zorundadır. Bu nedenle saat 18.00'den sonra yemek yiyemezsin diye kesin bir kural yoktur” diye konuştu.

“Yanlış beslenmeyi sporla dengelemelisiniz”

Karataş, spor yaparak zayıflama yöntemi hakkında ise şu bilgileri verdi:

”İlk olarak şu konuda anlaşalım ki kilo vermek için spor yapılmaz. Sağlıklı bir yaşam için spor yapılır. Bugün ben çok yedim, akşam spora giderim ve yediklerimi yakarım düşüncesini aklınızdan çıkarın. Yanlış beslenmeyi sporla dengeleyemezsiniz. Evet, spor yaparak metabolizmanızı hızlandırabilirsiniz ama yapmak istediğiniz spor yaş, vücut tipi ve sağlık durumuza göre düzenlenmelidir. Genel olarak herkese tavsiye ettiğim en az 45 dakika yürüyüştür. Sonuç olarak, kilo vermek yediklerimizden vazgeçmek ile doğrudan ilişkili değildir. Kişinin vücut ve yaşam özelliklerine göre değişir. Biz diyetisyenler de insanları yediklerinden veya yemek istediklerinden uzak tutan kişiler değiliz. Esas olan kişinin yaş, boy, vücut yapısı, yaşam alışkanlıklarını saptayıp bu düzene uygun diyet tasarımı ile ideal kiloyu yakalamasını sağlamaktır. Bizlerin bilgilerinin kıymetli tarafı da bu noktadır. Bu sebeple diyet niyeti olan ve zayıflamak isteyenlerin mutlaka bir uzmana danışmaları vücudun çalışma düzenini bozup başka sorunların karşımıza çıkmasına sebep olmamak için çok önemlidir."