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10 Temmuz 2018 10:01

Doğa yürüyüşünün yeni adresi Tekmezar ormanları

Ordu’da muhteşem manzarası, zorlu parkuru, el değmemiş güzellikleriyle doğa yürüyüşünün yeni adresi Tekmezar ormanları gösteriliyor.

Doğa yürüyüşünün yeni adresi Tekmezar ormanları

10 Temmuz 2018 10:01


Kabadüz ilçesinin Tekmezar ormanları içerisinde eşsiz manzarasıyla dere kenarı boyunca devam eden zorlu parkur, yürüyüşçüleri kendisine hayran bırakıyor.


Kabadüz Belediye Başkanı Yener Kaya, ilçesinin eşsiz bir güzelliğe sahip olduğunu söyledi.


İlçenin her yerinde ayrı bir doğal güzelliğin olduğunu ifade eden Başkan Kaya, "Tekmezar ormanları doğal güzelliği ve serin havasıyla ziyaretçilerden yoğun ilgi göreceğini düşünüyorum. Doğayla başbaşa olmayı, saatlerce yürüyüş yapmayı seven herkesin burayı mutlaka görmesini istiyorum. Dere kenarından başlayan zorlu parkurla hem doğayla iç içe oluyorsunuz, hem de birçok el değmemiş güzelliği görebiliyorsunuz” dedi.




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