Doğu Karadeniz bitkilerin gen merkezi

Dr. Özgür Eminağaoğlu, Doğu Karadeniz Bölgesi’nin sahip olduğu 4 binden fazla bitki türü ile Avrupa’nın birçok ülkesinden daha zengin olduğunu söyledi.

Ordu’nun Melet Irmağı ile Gürcistan arasında kalan bölge olarak nitelendirilen, Türkiye’nin en fazla yağış alan, yaklaşık 4 bin metre yüksekliğe kadar uzanan dağları ile bilinen Doğu Karadeniz Bölgesi’nin bitki genetik kaynakları açısından Türkiye’de bulunan 5 mikro-gen merkezinden biri olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Özgür Eminağaoğlu, “Doğu Karadeniz Bölgesi sahip olduğu 400’den fazla endemik bitki zenginliği bakımından Avrupa ülkeleri ile mukayese edilecek düzeydedir. Bölgede saptanan 600 nadir bitkinin 80’i küresel ölçekte tehlike altında, 150’si Avrupa ölçeğinde tehlike altında ve 370’i ise ulusal ölçekte tehlike altındaki taksonlardır” dedi.

Doğu Karadeniz Bölgesinin bir kısmının da kapsayan Kafkasya, Uluslararası Çevre Koruma Örgütü (CI), Dünya Bankası (WB) ve Küresel Çevre Fonu (GEF) tarafından dünyanın biyolojik çeşitlilik açısından en zengin ve aynı zamanda tehlike altındaki en önemli “34 Biyoçeşitlilik Sıcak Noktası”ndan biri olarak tanımlandığına dikkat çeken Eminağaoğlu şunları söyledi: “Doğu Karadeniz Bölgesi ayrıca elma, armut, kiraz, erik, kardelen gibi bitkilerin mikro gen merkezidir. Artvin, sahip olduğu 2 bin 727 bitki türü ile yalnızca Doğu Karadeniz Bölgesi’nin değil, aynı zamanda Türkiye’nin en fazla bitki türüne sahip ilidir. Rize’de bin 518, Trabzon’da bin 375, Gümüşhane’de 980, Giresun’da 463 ve Ordu’da 309 bitki türü bulunmaktadır. Bölge, bitki genetik kaynakları yönünden çok özel bir konumda bulunmaktadır. Bölge ülkemizde bulunan 5 mikro-gen merkezinden birisidir.”