Doğu Karadeniz’de genç nüfus azaldı

Bölgede genç nüfus oranı son 5 yılda yüzde 16.6’dan yüzde 16.1’e geriledi.
Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) "İstatistiklerle Gençlik 2016" araştırmasına göre, Doğu Karadeniz Bölgesi’nde 15-24 yaş arası genç nüfus Samsun’da yüzde 15.6, Trabzon’da yüzde 16.1, Ordu’da yüzde 14.6, Giresun’da yüzde 15.5, Rize’de yüzde 15.6, Artvin’de yüzde 14.6 ve Gümüşhane’de yüzde 21.2 şeklinde gerçekleşti.
TÜİK’in 2013 istatistiklerinde ise bu oranlar Samsun’da yüzde 16.0, Trabzon’da yüzde 16.7, Ordu’da yüzde 15.3, Giresun’da yüzde 16.0 Rize’de yüzde 16.3 Artvin’de yüzde 15.1 ve Gümüşhane’de yüzde 21 şeklinde gerçekleşmişti.