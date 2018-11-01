Doğu Karadeniz'de narenciye hasadı başladı

Doğu Karadeniz'de fındığın yanı sıra alternatif olarak üretilen narenciyenin hasadına başlandı.

Ordu'da, fındığa alternatif olarak üretilen kivi, çilek, ceviz ve diğer mahsullerin yanı sıra, özellikle Perşembe ilçesinde yetiştirilen narenciye ürünlerinin de hasadına başlandı. Yıllık yaklaşık 70 ton mandalinanın üretildiği Perşembe ilçesinde, 50 ton portakal ve yaklaşık 20 ton limon üretimi de gerçekleştiriliyor. Fındığın yanında alternatif olarak üretilen ve özellikle Perşembe ilçesinde günden güne yaygınlaşan narenciye çeşitleri, üreticilerin yüzünü güldürürken, pazarlarda da oldukça ilgi görüyor. Kilogramı 3 TL'den satışa sunulan mandalina, kabuğunun ince olması, lezzetli ve sulu olmasından dolayı neredeyse yok satıyor.

"Ordu'da saklanmış bir şekilde narenciye üretimi yapılıyor"

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, özellikle Perşembe ilçesinde üretilen narenciye çeşitlerinin, şimdiye kadar pek fazla duyulmadığını aktardı. İnsanların, Perşembe'de üretilen narenciyeye daha çok ilgi gösterdiğini belirten Soydan, "Karadeniz Bölgesi'nin çok farklı meyve türü ürünleri var. Özellikle Karadeniz Bölgesini fındık olarak tanıyoruz ama bunun yanında baktığımız zaman 20 yıldır kivi üretimi de var. Kivi üretiminin yanında da ayrıca Karadeniz Bölgesi'nde narenciye üretimi de var. Gerçekten bugüne kadar aslında saklanmış bir şekilde narenciye üretimi devam ediyor. Baktığımı zaman özellikle Ordu'nun Perşembe ilçesinde narenciye üretimi, üretenlerin bir gelir kapısı halinde. Narenciye üretiminde mandalina, portakal ve limon olarak insanlarımız üretim yapıyor ve pazarda da özellikle mandalina alıcılar tarafından ciddi şekilde talep görüyor" dedi.

"İnce kabuklu ve lezzetli olduğu için tercih ediliyor"

Soydan, üretilen mandalinaların yanı sıra portakal ve limon üretiminin de yapıldığına dikkat çekerek, "Alıcılar, Ordu'da yetişen mandalinayı pazarlarda gördüğü zaman, diğer illerden gelen ürünleri almayıp, Perşembe ilçesinde yetişen mandalinayı tercih ediyor. Çünkü mandalinalar ince kabuklu, bol sulu ve daha lezzetli bir şekilde olduğu için insanlar tercih ediyor. Bunun yanında portakal üretiliyor. Ciddi oranda da limon üretimi yapılıyor" ifadelerini kullandı.

"Yıllık 140 ton narenciye üretiliyor"

Rakamlara bakıldığı zaman Perşembe ilçesinde 70 ton mandalina üretimi, 50 civarında portakal ve yaklaşık 18 ton civarında da limon üretimi gerçekleştiğine dikkat çeken Soydan, "Gerçekten bu sahil kesimlerinde 300 rakımlara kadar olan bölgede narenciye üretimi şu anda yaygınlaştı. Üreticiler ziraat odalarından her yıl talep ederek ve dışarıdan satın alarak alanlarına dikiyorlar. Bu şekilde insanlara hem gelir kapısı, hem de güzel bir şekilde yetiştirdiği ürünü kullanıyorlar. Talep de oldukça fazla ama bunu bir şekilde tanıtamadık. Bugünden sonra zannediyorum ki Perşembe ilçesinde üretilen narenciye, özellikle mandalina üretimine talepleri arttıracak. Üreticilerimiz bu mandalinaları pazara götürdüklerinde yok satıyor ve bunlardan ciddi bir gelir elde diyor" şeklinde konuştu.

"Ek gelir kapısı oluyor"

Üretici Öner Demirhan, mandalinanın fındığın yanında ek gelir kapısı olduğunu belirterek, "Şu anda mandalinada hasat zamanı, toplamaya başladık. Topladığımız mahsulleri pazara götürüyoruz. Narenciye, Ordu'nun özellikle Perşembe ilçesinde gelir kaynağı haline geldi. Tadı çok güzel, mandalinalar iri oluyor. Pazarlarda da bayağı bir ilgi görüyor. Fındığın yanında ek gelir kapısı oluyor" ifadelerine yer verdi.

"Karadeniz'e has bir tadı var"

Gökhan Kahveci isimli üretici, üretilen narenciyelerin Karadeniz'e has bir tadı olduğuna dikkat çekerek, "Mandalinalarımız, bizim burada yöresel olarak ürettiğimiz ürünlerden bir tanesi. Bunun yanında portakal ve limon üretimi de var. Biz burada kendi çabalarımız ile gerektiğince üretim yapmaya çalışıyoruz. Bunlar da bizlere ek gelir olarak geri dönüyor. Fındığın yanında alternatif olarak mandalina, portakal ve limon üretmiş oluyoruz. Bunların Karadeniz'e has bir aroması oluyor" dedi.

Üreticilerden Mehmet Demirhan ise 20 yıldır mandalina ürettiğini, yıllardır baktığı mandalinaları torunlarına gönderdiğini ve lezzetli olduğunu anlattı.