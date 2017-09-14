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14 Eylül 2017 13:01

DOKA’dan "Ordu’nun Yatırım Destek Stratejisi" raporu

Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı (DOKA) tarafından "Ordu’nun Yatırım Destek Stratejisi" konulu rapor hazırlandı.

DOKA’dan

14 Eylül 2017 13:01


Raporda, Ordu’nun ekonomik faaliyetlerinin temelini tarım ve tarımsal ürünlerin işlenmesinin oluşturduğunu, bu nedenle istihdamın yaklaşık yüzde 50’sinin tarım sektöründe olduğu vurgulandı. Raporda işsizliğe dikkat çekilerek ”Tarım sektöründe çalışan oranının fazla olması, yılın sadece belirli dönemlerinde yapılan fındık tarımının baskın olması sebebiyle gizli işsizlik yaşandığının da göstergesidir” denildi.



“Gençler göç ediyor”


Ordu’da istihdam ve işgücüne katılım oranı Türkiye ortalamasından daha iyi bir görünüm sergilemesine rağmen yıllar itibariyle azalış gösterdiğine dikkat çekilen raporda, gençlerin il dışına göç ettiği vurgulandı. Raporda, “İşsizlik oranının ülke ortalamasının oldukça altında oluşu ve ılımlı bir artış izlemesi çalışma çağındaki genç nüfusun bölge dışına göç etmesiyle ilişkili olduğu düşünülmektedir. Yaş gruplarına göre kayıtlı iş gücünde özellikle genç erkek gruplarında ortalamanın Türkiye ortalamasından düşük olması bu durumu doğrulamaktadır” denildi.




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