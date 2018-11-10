Doktordan "Kızıl Elma" kitabı

Ali Coşkun, 1987 yılında çıkarttığı ilk karikatür albümünün ardından 2. karikatür kitabı olan “Kızıl Elma”yı çıkardı.

Ünye Ticaret Borsasında tanıtımı yapılan “Kızıl Elma” isimli karikatür kitabında Türk tarihindeki önemli olayları karikatür çizgileriyle okuyucuya anlatan Dr. Coşkun, bu kitabı, şanlı tarihten habersiz olan gençlerin tarihi öğrenmesi ve anlaması için çıkardığını söyledi.

Kitabın tarihin esintilerinden oluştuğunu söyleyen Uzm. Dr. Ali Coşkun, "Şuurlu gençliğimiz başta olmak üzere, şanlı tarihinden habersiz uykuda olan gençliğimize de tarihi kolay anlayabilmeleri için bir kitap sunmaktır. Amacım sadece güldüren bir kitap yapmak değil, okuyucu hem düşündürsün hem de araştırsın istiyordum. Bu kitaba konu olan Türk ecdadımızın manevi hatırasını korumak ve yaşatmaktır" dedi.