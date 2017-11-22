Doktorların "yaşama şansı çok az" dediği üçüzler 6 yaşında

Doğdukları hastanede her biri 900 gram ağırlığında olan ve 2 ay kuvözde yaşadıktan sonra yaşama tutunan üçüzler, 1 yıl sonra normal kilolarına kavuştu. Emin-Kübra Mermi çifti, üçüzlerin 6. yaşına basmalarından dolayı tüm ailenin katıldığı doğum gününde pasta kesti. Üçüzler Hamza Yiğit, Muhammet Efe ve Fatma Zümra altıncı yaşlarına girerken, ailesi üçüzler ile yaşamanın çok keyifli olduğunu dile getirdi.

Baba Emin Mermi, “Çocukların bakımında ilk bir yıl çok zorlandık diyebilirim. Ailemle beraber ihtiyaçlarını gidermeye çalıştık ve halen de çalışıyoruz. Üçüzlere bakmak zor olsa da farklı bir heyecanı var diyebilirim. Üçüzlerle daha çok annesi ve babaannesi ilgileniyor. Ben çalıştığım için fazla zaman ayıramasam da evde olduğum zaman çocuklarımla yakından ilgileniyorum. Üçüz çocuk sahibi olmak çok güzel, çok farklı bir duygu ve bu duyguyu herkesin tatmasını isterim. Üçüzlerimiz 6 yaşına girdi ve bizler de tüm ailemizle birlikte güzel bir yaş günü yapmak istedik” diye konuştu.