Dolara inat palamut 5 TL

Denizin bu yıl çok bereketli olduğunu ifade eden Balıkçı Yusuf Aktaş, “Palamut denizden adata fışkırıyor. Palamut balıkçıların yüzünü güldürdü ve vatandaşların sofrasında palamut pişiyor. Fakiri de zengini de rahatça alabiliyor. Denizden ki bereket de fiyatlara yansıyor ve işlerimizde hareketlilik yaşanıyor. Her gün yüzlerce palamut balığı satıyoruz. Dolara inat dedik tanesi 5 TL kampanyası yaptık ve vatandaşlarda bu kampanya ya büyük katılım sağladı. Ayrıca istavrit ve mezgit ’de en çok satılan balıkların başında yer alıyor. Tezgahlarımız taze balıklarla şenlendi. İnşallah bu bereket av sezonu boyunca devam ederde herkes bol balık yer” dedi.