Dolunay Kavşağı 120 güne tamam

AK Parti Fatsa İlçe Başkanı Cenan Kır yaptığı açıklamada, “Karayolları Bölge Müdürlüğümüzün yetkilileri ile daha önce yapmış olduğumuz görüşmeler sonucunda proje aşaması biten ve ihalesi onaylanan Dolunay Kavşağı başta olmak üzere Karadeniz Sahil Yolu Dolunay Mahallesi Kutlukent mevkisi ve Kumru-Korgan yolu ile Yunus Emre Köprüsü çıkışı bağlantı noktasına yapılacak olan trafik ışıklarının ve geçitlerin yapımına 05 Temmuz Perşembe itibariyle başlanmıştır. Yüklenici firma sahibi Bahtiyar Tenteoğlu ve firma yetkilileriyle inşaat alanında yapılan görüşmelerde Dolunay Kavşak düzenlemesinin 120 günde tamamlanacağı belirtildi. İlçemiz için hayırlı olsun” dedi.

Devlet Hastanesine sağlık yatırımları ve personel atamaları

Devlet Hastanesine sağlık yatırımları ve personel atamaları hakkında bilgi veren Cenan Kır, “Fatsa Devlet Hastanemizde hizmet veren 8 yataklı 1. basamak ve 8 yataklı 2. basamak erişkin yoğun bakım ünitesinin erişkin 2. basamak yoğun bakım yatak kapasitesinin 8 yatak daha arttırılarak 16 yatağa çıkarılması için yaklaşık 4 aydır teçhizat ve donanımla ilgili çalışmalar sürmekte idi. 3 Temmuz 2018 tarihi itibari ile ventilasyon(solunum cihazı)cihazının Fatsa Devlet Hastanemiz bünyesine eklenmesi il birlikte 16 yataklı 2. basamak yoğun bakım ünitesinin açılması ile ilgili işlemlerin tescil aşamasına gelinmiş olup 15 günlük bir süre zarfında faaliyete geçirilmesi planlanmaktadır. Diğer taraftan Fatsa Devlet Hastanemize Bakanlığımızca 9 uzman hekim ve 10 sağlık personeli ataması yapılmış olup bunlardan 3 uzman hekimimiz ve sağlık personellerimiz göreve başlatılmış ve diğer uzman hekimlerimiz resmi işlemlerin bitmesi ile birlikte en kısa sürede göreve başlayacaklardır” diye konuştu.