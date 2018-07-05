Dolunay’da düzenleme başladı

Mevcut kavşağın 100 metre Ordu istikametine yapılacak olan alternatif kavşak çalışması kapsamında bugün sahaya gelen 2 iş makinesi perde duvar imalatı çalışması için temel kazısı yaptı. Konuyla ilgili bilgi veren müteahhit firma yetkilileri bu noktada aslında çok daha önceden çalışmaların başladığını belirterek, “Burada daha önceden projenin sahayla uyumunu netleştirdik. Şimdi perde duvar imalatımız başladı. Yeni kavşağın başlangıç noktasından Dolunay istikametine doğru 220 metre uzunluğunda 9 metre yüksekliğinde perde duvar imalatı yaptıktan sonra dolgusunu yapacağız ve daha sonra da yeni kavşağı yapacağız. Bu ihale 240 iş günü ancak biz bunu konunun önemi nedeniyle yoğun bir çalışma programı ile 2 ayda tamamlamayı hedefliyoruz” dediler.

“Yeni kavşak ile trafik kazalarına sebebiyet verecek olumsuzluklar bitecek”

Fatsa Belediye Başkanı Muharrem Aktepe de Dolunay Kavşağı ile ilgili süreci başından sonuna kadar takip ettiklerini ifade ederek, “Daha sağlıklı bir kavşak yapılmasıyla inşallah trafik kazalarına sebebiyet verecek olumsuzluklar ortadan kalkmış olacak. Karayolları Bölge Müdürlüğümüz bizim de teklifimiz çerçevesinde yeni kavşak çalışması konusunda planlamayı yaptı, genel müdürlüğe gönderdi. Genel müdürlüğünün onayından sonra ihale süreci gerçekleşti. Yeni kavşak çalışmasında bakanımız ve milletvekillerimizin takibi söz konusuydu ve bu işin hızlanmasında katkıları oldu. Yeni kavşağın yapılmasıyla trafik sorunu inşallah bu vesileyle çözüm bulmuş olacak. İnşallah bu çalışmanın tamamlanmasından sonra bir daha kaza olmamasını temenni ediyoruz ve bu çözümle beraber bu sorunu halletmiş, nihayete kavuşturmuş oluyoruz. Fatsa’mıza hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.