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26 Ağustos 2018 14:25

Dönerci ustası ağaçtan düşüp öldü

Ordu’nun Fatsa ilçesinde armut ağacından düşen bir kişi hayatını kaybetti.

Dönerci ustası ağaçtan düşüp öldü

26 Ağustos 2018 14:25


Edinilen bilgiye, sabah saatlerinde armut toplamak için evinin önündeki ağaca çıkan Mehmet Yavaş, dengesini kaybederek yere düştü. Mehmet Yavaş’ın ağaçtan düştüğünü gören ailesi hemen sağlık ekiplerine haber verdi. Ağır yaralanan Mehmet Yavaş, 112 acil servis ekipleri tarafından Fatsa Devlet Hastanesine kaldırıldı ancak yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Mehmet Yavaş’ın ilçede bir restoranda dönerci ustası olarak çalıştığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.




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