Dr. Gökosmanoğlu: “Tiroit vücudun dengesidir”

Feyzi Gökosmanoğlu, tiroit hormonunun, kilo dengesinden, cildin hassasiyetine, saç dökülmesinden zeka gelişimine kadar vücudun önemli metabolik faaliyetlerini kontrol ettiğini söyledi.

Medical Park Ordu Hastanesi Feyzi Gökosmanoğlu, birçok kişinin, tiroit hastalıklarıyla mücadele ettiğine dikkat çekerek, tiroit bezlerinin az veya çok çalışmasının, insan vücudunda çeşitli sorunları beraberinde getirdiğini aktardı. Tiroit bezinin, boynun ön yüzünde bulunan, kelebek şeklinde olan, tiroit hormonu salgılayan bir organ olduğuna dikkat çeken Dr. Gökosmanoğlu, “Tiroit hormonu yetersizliğinde, vücudumuzda tüm metabolik süreçler yavaşlar, denge bozulur. Vücudumuzdaki tüm hücreler tiroit hormonlarından etkilenir. Tiroit, hastalığı hayatımızda çok önemli bir sağlık sorunudur” dedi.

“Tiroit hormonu, anne karnındaki bebeğin gelişimi, doğum sonrası büyüme, gelişme, zeka düzeyi, kilo dengesi, cildin hassasiyeti, saçların canlılığı, kalbin çalışması, vücudun sıvı dengesi gibi metabolik faaliyetleri kontrol etmektedir” diyen Dr. Gökosmanoğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Toplumun yaklaşık üçte birinde, çok sayıda önemli şikayetlere ve belirtilere sebep olan tiroit hastalığının teşhisi basittir. Hastalığın geç fark edilmesi veya teşhis edilememesi çok önemli sağlık sorunlarına yol açar. Tiroit hastalığına eşlik eden hormonal dengesizlikler, hamile kalamama, kısırlık, adet periyodundaki değişimler, dengesizlik gibi sorunlara sebep olabilir."

Dr. Feyzi Gökosmanoğlu ayrıca, tiroit bezinin aynı zamanda vücut ısısının düzenleyicisi olduğunu, üşüme gibi sorunlara yol açabileceğini ve beraberinde çeşitli hastalıkları da getirebileceğine de dikkat çekti. Uzun süredir devam eden depresyon ve mutsuzluğun nedeni tiroit bezinin az çalışmasından kaynaklanabileceğini de belirten Dr. Gökosmanoğlu, “Kilo kaybı, çarpıntı, sinirlilik, aşırı duyarlılık, ani heyecanlanmalar, uyku bozulmaları, ellerde terleme ve titreme, kas güçsüzlüğü, yorgunluk, halsizlik en sık görülen belirtilerdir” diye konuştu.