Diğer
Kategoriler
21 Kasım 2017 16:30

Dr. Yılmaz Dündar’ın acı günü

Eski Samsun Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreter Yardımcısı Dr.

Dr. Yılmaz Dündar’ın acı günü

21 Kasım 2017 16:30

Yılmaz Dündar’ın kayınpederi Ahmet Mazlumoğlu (79) vefat etti.


Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım servisinde hayatını kaybeden Ahmet Mazlumoğlu için bugün Ordu’nun Ünye ilçesi Merkez Büyük Cami’de ikindi namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Kılınan namazın ardından cenaze, Çataltepe aile kabristanlığına defnedildi. İki kız çocuğu babası olan Ahmet Mazlumoğlu’nun cenazesine çok sayıda seveni katıldı.


Dr. Yılmaz Dündar’ı bu acı gününde Samsun, Ordu ve Fatsa’dan sevenleri yalnız bırakmadı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ORDU HABERLERİ
ORDU HAVA DURUMU
10
°
C
Yağmurlu
  • Çarşamba
    Yağmurlu
    10°C
  • Perşembe
    Yağmurlu
    10°C
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    10°C
  • Cumartesi
    Çok Bulutlu
    12°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
    AdIDM.
    KartTR Astropay
    Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
    Takı Dükkanı
    Gümüş Alyans Modelleri
    Nice Türkiye
    Nice Türkiye
    Otomatik Kapı Sistemleri
    www.nice-turkey.com
    Bft Türkiye
    Bft Türkiye
    Otomatik Kapı Sistemleri
    www.bft-turkiye.com

    AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
    BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
    Reklamı Geç