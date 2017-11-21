Dr. Yılmaz Dündar’ın acı günü

Yılmaz Dündar’ın kayınpederi Ahmet Mazlumoğlu (79) vefat etti.

Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım servisinde hayatını kaybeden Ahmet Mazlumoğlu için bugün Ordu’nun Ünye ilçesi Merkez Büyük Cami’de ikindi namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Kılınan namazın ardından cenaze, Çataltepe aile kabristanlığına defnedildi. İki kız çocuğu babası olan Ahmet Mazlumoğlu’nun cenazesine çok sayıda seveni katıldı.

Dr. Yılmaz Dündar’ı bu acı gününde Samsun, Ordu ve Fatsa’dan sevenleri yalnız bırakmadı.