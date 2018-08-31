DSİ: “Ünye-Cevizdere Köprüsü’ne 215 yıllık debi vurdu”

Tespitlere göre, yazılı ve görsel basında sık sık gündeme getirilen Ünye Cevizdere Köprüsü’nün saniyede 763 metreküp su debisi ile karşılaştığı, bunun da 215 yıllık yağış frekansına eşdeğer olduğu ortaya çıktı.

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından tespitlere göre, Karadeniz Sahil Yolu üzerinde bulunan ve sel afetinde yıkılan Ünye Cevizdere Köprüsü’nün Ordu’nun 215 yıllık frekans debisine eşit miktarda bir taşkın debisi ile karşılaştığı belirlendi. Etkili olan yağış sonrası meydana gelen taşkının manning formülüyle yapılan hesaplamalarda saniyede 763,32 metreküp taşkın debisi miktarına ulaştığı tespit edildi. Bu durumun 215 yıllık frekans debisine karşılık geldiği tespit edildi. Aynı ırmak üzerinde mahallelere ulaşımı sağlayan 3 köprünün daha yıkıldığı vurgulandı.

Yine aynı yağışlarda zarar gören Ünye-Tabakhane Deresi’ndeki taşkınla gelen rüsubat ile deltasında yer alan taş ocağı atıklarının dere yatağına akarak sürüklenmesi sonucu tamamen dolan Selviler Deresi’nde temizleme çalışmaları sürüyor. Yamaç sularının ve organize sanayi çevresindeki kuru derelerin taşmasıyla su altında kalan Fatsa Organize Sanayi Bölgesi ile Karadeniz’e dökülen diğer ırmak ve derelerin temizlenmesi çalışmaları aralıksız devam ediyor.