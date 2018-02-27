Dünya şampiyonları Ordu’da yetişecek

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nin 2004, 2007, 2008, 2016 yılları başpehlivanı ve altın kemer sahibi Recep Kara, Ordu Büyükşehir Belediyesi Spor Daire Başkanı olduktan sonra, kulübün kurulduğu ilk günden itibaren futbolun dışında mücadele sporları, olimpik sporlar ve amatör sporlara ağırlık verdiklerini belirtti. Kara, bunun akabinde başta kendi branşı olan güreş ile birlikte judo, tekvando, satranç, tenis, yüzme, kick boks ve daha yeni baseball ile sofball branşları ile binden fazla sporcu yetiştirdiklerini aktardı.

İlk defa girilen müsabakada Avrupa 3’üncülüğü

Yeni kurulan bir kulüp olmasına rağmen, 2018 yılının ilk yarısına hızlı başladıklarını aktaran Kara, “Ocak ayı itibariyle bütün branşların Türkiye şampiyonaları, grup müsabakaları, milli takım müsabakaları başlıyor. Biz de 2018 yılına hızlı girdik. Özellikle şubat ayı sürekli müsabakalar ile geçti. 9-14 Şubat tarihlerinde İstanbul’da Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası Tekvando branşında gerçekleşti. Hemen onun akabinde Turkısh Open Açık Tekvando Turnuvası gerçekleşti. Bu iki turnuvaya 42 ülkeden yaklaşık 2 bine yakın sporcu katıldı. Biz de Ordu Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü olarak, kulübümüze yeni kattığımız sporcularla birlikte burada yarışmaya girdik. İlk defa girdiğimiz bir müsabakada kulübümüz 3’üncülük madalyası alarak Avrupa 3’üncüsü oldu. İlk yeni kurulan kulübün böyle bir başarı alması bizleri mutlu etti. İnşallah bundan sonraki yıllarda, Ordu Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü uluslararası turnuvalarda ‘ben buradayım’ diyecek” dedi.

“Birkaç yıl içinde emeğimizin karşılığını alacağız”

Çalışmalarının sadece Ordu’nun şehir merkezindeki gençlerine değil, 19 ilçeye kadar uzanacağına dikkat çeken Başkan Recep Kara, ilerleyen zamanlarda Ordu’dan dünya şampiyonları çıkartmayı hedeflediklerini belirtti. Recep Kara, “Kısa, orta ve uzun vadede hesaplarımız var. Kısa vadede 2020 olimpiyatları var. Temennimiz, bu olimpiyatlara Ordu’dan bir-iki tane sporcumuzu Ordu Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü olarak gönderebilirsek, bu bizim için başarı olur ama uzun vadedeki hedefimiz 2024 ve 2028 olimpiyatlar olacak. Çünkü biz, Ordu Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü olarak zor olana talip olduk. Özellikle amatör branşlarda tabana yayılıyoruz. Biz sıfırdan yeni tohumlar ekiyoruz. Bu tohumların meyvelerini alacağız. Bu çocukları sıfırdan aldığımız için büyükler kategorisine gelene kadar bu sporcuların her şeyini bileceğiz. O yüzden meyvesini de birkaç yıl içinde alacağız. Ordu halkı ile birlikte hep beraber bunu göreceğiz. Ordu’dan inşallah önümüzdeki yıllarda Avrupa şampiyonu, dünya şampiyonu, geleneksel olan Kırkpınar Güreşleri’nde Ordu başpehlivanlar, dünya şampiyonları çıkartacak. Olimpiyatlarda madalya getireceğiz, hedefimiz de bu yönde” diye konuştu.