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07 Temmuz 2017 11:32

Dünyanın ve Türkiye’nin tüm renkleri Ünye’de buluştu

Ünye Belediyesinin bu yıl 6’ncısını düzenlediği “52 Gün Boyunca Şenlik Var” sloganlı “7 Bölge 7 Ülke Uluslararası Halk Dansları Festivali” sona erdi.

Dünyanın ve Türkiye’nin tüm renkleri Ünye’de buluştu

07 Temmuz 2017 11:32


3-6 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilen 7 Bölge 7 Ülke Uluslararası Halk Dansları Festivali’ne Azerbaycan, Romanya, Bosna, Ukrayna, Tataristan, Makedonya ve Bulgaristan; Samsun ve Ankara halk oyunları ekipleri katıldı. Türkiye’nin yedi bölgesinden yapılan halkoyunları gösterileri izleyenleri büyüledi.


Festivalin son akşamında katılan ekipleri plaketleri ve madalyaları verilerek ülkelerine uğurlandı. Plaket töreninde konuşan Belediye Başkan Yardımcısı Erhan Eren, "Burada dünyanın renkleri var, hepimizin dili farklı olsa da, müzik evrenselliğini burada bizlere bir kez daha gösterdi. Herkes kendi ülkesine has danslarını, oyunlarını oynasa da biz onları burada anladık ve buluştuk" dedi.




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