Durugöl Mahallesi’ne modern park

Altınordu Belediyesi şehrin nefes almasına olanak sağlayan park ve yeşil alanlar inşa etmeye özen gösteriyor. Altınordu Belediyesi 30 Mart Yerel seçimlerinden bu yana yaptığı çalışmalarla Altınordu’ya yeni park ve yeşil alanlar kazandırdı. Park ve yeşil alan çalışmalarına ara vermeksizin 2018 yılında da devam eden Altınordu Belediyesi, bu kapsamda Durugöl Mahallesi’nde çocukların ve yetişkinlerin yararlanacağı Edebiyat Parkı ve Tebessüm Kahvesi adıyla yeni bir park inşa ediyor.

Durugöl Mahallesinde bulunan Durugöl Aile Sağlığı Merkezi önünde inşa edilen Sırrı Tercan Çocuk ve Edebiyat Parkı 2 bin 500 metrekaresi yeşil alan olmak üzere toplam 5 bin metrekare alan üzerine yapılacak. Parkın içerisinde, ahşap oyun grubu, 5’li fitness spor aleti, kamera, aydınlatma ve sulama sistemi, 7 adet konuşan bank, 7 adet piknik masası yer alıyor. Traverten şadırvan fıskiyesi bulunan parkta, yürüme yolları pres tuğla ince bordürle sınırlandırılarak renkli podima ve kayrak taşı ile kaplandı. Parkta ayrıca çocuk oyun alanı zemininde çam yongası ve tomruk kütükler kullanıldı. En kısa sürede tamamlanması planlanan Durugöl Mahallesi Sırrı Tercan Çocuk ve Edebiyat Parkı Mahalle sakinlerinin ve çocukların bol keyifli zaman geçireceği bir alan olacak.

Başkan Tekintaş: “Altınordu’muzun referans parkı olacak”

Durugöl Mahallesi’nde inşa edilen park hakkında açıklamalarda bulunan Altınordu Belediye Başkanı Engin Tekintaş, hizmete açılacak olan parkın insanların keyifli zaman geçireceği bir alan olacağını belirtti. Parkın Altınordu’nun referans parkı olacağını dile getiren Başkan Tekintaş, “Durugöl Mahallesi’nde alt yapıdan üst yapıya çok önemli çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Tüm bu çalışmaların yanı sıra vatandaşların keyifli zamanlar geçirmesi içinde yeni ve modern parklar inşa etmeye devam ediyoruz. Vatandaşlarımıza 2014 seçimlerinden önce söz verdiğimiz bir projeyi hayata geçirmenin sevincini yaşıyoruz. Edebiyat Parkı ve Tebessüm Kahvesi olarak planladığımız alan içerisinde hem Aile Sağlığı Merkezi hem tebessüm kahvesi hem de konuşan banklar bulunurken bunun yanı sıra nostaljik bir görünüme sahip olacak. Yaptığımız parkı Altınordumuzun referans parkı olarak göstermeyi arzu ediyoruz. Yapılan bu parklarımızın vatandaşlarımız tarafından korunmasını istiyoruz. Güzel günler geçireceğimiz bu parkın Altınordumuza hayırlı olmasını diliyorum” dedi.