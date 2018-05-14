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14 Mayıs 2018 15:11

Düzce’ye tayini çıkan müftüye veda yemeği

Ordu’nun Fatsa ilçesinden tayini Düzce’ye çıkan Müftü Hüseyin Can’a veda yemeği verildi.

Düzce’ye tayini çıkan müftüye veda yemeği

14 Mayıs 2018 15:11


Fatsa’da 4 yıl ilçe müftülüğü görevinde bulunan ve Düzce İl Müftüsü olarak tayini çıkan Hüseyin Can’a Fatsa Belediyesi Kültür Sarayında veda yemeği düzenlendi.


Veda yemeğinde bir konuşma yapan ve duygulu anlar yaşayan Müftü Hüseyin Can, “Zaman çok çabuk geçiyor. Müftülüğümüz döneminde iyi işlere imza attık ve Fatsa’da çok güzel günlerimiz oldu. Hepinize hakkımı helal ediyorum, sizler de hakkınızı helal edin” diye konuştu.


Konuşmaların ardından, Müftü Hüseyin Can’a protokol tarafından çeşitli hediyeler verildi.




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